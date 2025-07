Chuma Okeke vers le Real Madrid

Vasilije Micic et Lonnie Walker IV n'étaient donc pas les seuls joueurs NBA à figurer sur les tablettes du Real Madrid, puisque Hoopshype rapporte que Chuma Okeke va rejoindre les Merengue à partir de la saison prochaine.

Une première expérience loin des États-Unis pour l'ailier de bientôt 27 ans, après avoir passé cinq ans dans la Grande Ligue. Pour 6.3 points, 3.8 rebonds et 1.5 passe de moyenne entre Orlando, Philadelphie et Cleveland (sur 20 minutes et près de 200 matchs).

C'est d'ailleurs chez les Cavaliers que Chuma Okeke a disputé la dernière saison, débarquant dans l'effectif en fin d'exercice afin de remplir le banc en vue des playoffs. Il y a tourné à 5.9 points, 5.2 rebonds et 1.7 passe de moyenne (à 39% à 3-points).

Le 16e choix de la Draft 2019 retrouvera notamment Théo Maledon, Facundo Campazzo, Mario Hezonja, Usman Garuba, Bruno Fernando, Sergio Llull ou encore Walter Tavares au sein du club madrilène, maintenant entraîné par Sergio Scariolo, le futur ex-sélectionneur de l'Espagne.

Chuma Okeke Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 ORL 45 25 41.7 34.8 75.0 0.9 3.1 4.0 2.2 1.1 1.1 0.8 0.5 7.8 2021-22 ORL 70 25 37.6 31.8 84.6 0.7 4.3 5.0 1.7 1.4 1.4 0.8 0.6 8.6 2022-23 ORL 27 19 35.2 30.2 76.2 1.0 2.6 3.6 1.4 1.5 0.7 0.6 0.4 4.7 2023-24 ORL 47 9 35.7 28.0 57.1 0.4 1.3 1.7 0.4 0.4 0.2 0.3 0.1 2.3 2024-25 * All Teams 9 22 50.0 39.3 66.7 2.3 2.9 5.2 1.7 0.6 0.6 0.3 0.4 5.9 2024-25 * PHL 7 25 54.5 45.5 66.7 2.9 3.3 6.1 1.9 0.7 0.7 0.4 0.4 6.9 2024-25 * CLE 2 13 28.6 16.7 0.0 0.5 1.5 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.