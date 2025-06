À Minnesota, on n’imagine pas Julius Randle et Naz Reid partir

L’été des Timberwolves s’annonce agité avec, outre la fin de contrat de Nickeil Alexander-Walker, les décisions à venir de Julius Randle et Naz Reid concernant leurs « player option ». À hauteur de 30.9 millions de dollars pour le premier, tandis que celle du second s’élève à 15 millions de dollars.

Après l’échec de l’équipe en finale de conférence pour la deuxième année consécutive, les deux intérieurs pourraient donc choisir de les activer pour mieux tester le marché ensuite, sauf que leur coach, Chris Finch, s’attend « absolument » à les voir continuer leur carrière dans le Minnesota.

« Je pense qu’ils veulent tous les deux être là et c’est déjà la chose la plus importante » a-t-il indiqué à la radio. « Bien sûr, nous voulons qu’ils restent et je sais que Tim Connelly [le président de la franchise, dont la prolongation est également espérée, ndlr] travaille dur pour s’assurer qu’un accord soit trouvé. Un accord qui les rende heureux, qui leur donne envie de rester et qui leur fasse ressentir toute la reconnaissance de l’équipe. »

L’un vise le titre, l’autre une place de titulaire

Quant à lui ciblé par les Knicks, sans que ses dirigeants ne les laissent l’approcher, Chris Finch peut en tout cas se satisfaire d’une chose : Tim Connelly et lui sont sur la même longueur d’onde, puisque celui-ci annonçait il y a deux semaines que « l’objectif est de garder tout le monde ».

Englobant donc Julius Randle et Naz Reid à travers cette déclaration, sans se montrer non plus fermé au changement : « On ne ressent pas une pression énorme pour faire beaucoup de changements, mais tant qu’on n’a pas soulevé le trophée, il faut être aussi actif et créatif que possible pour y parvenir. »

Il reste dix jours à Julius Randle et Naz Reid pour prendre leur décision, l’un souhaitant avant tout viser le titre à bientôt 31 ans, quand l’autre veut plutôt décrocher un statut de titulaire à l’approche de son 26e anniversaire.

Or, avec également Rudy Gobert dans la raquette de Minneapolis, cela risque de poser problème quelque part, sachant qu’il faudra aussi surveiller les finances de l’équipe…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.