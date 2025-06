Les Knicks pas autorisés à discuter avec Chris Finch, Ime Udoka et Jason Kidd

New York multiplie les pistes et les échecs pour trouver le successeur de Tom Thibodeau. Les Knicks espéraient ainsi pouvoir rencontrer Ime Udoka et Chris Finch, les entraîneurs des Rockets et des Wolves. En vain, puisque les deux franchises n’ont pas donné leur permission mardi, comme l’annoncent SNY et le journaliste indépendant Mike Francesa, confirmés ensuite par Shams Charania d’ESPN.

Shams Charania et Marc Stein confirment également qu’ils ont formellement demandé à parler à Jason Kidd, l’entraîneur de Dallas, mais que les Mavericks ont également refusé de laisser leur coach discuter avec les Knicks.

Cela ne veut toutefois pas dire que New York a totalement lâché l’affaire, puisque le club de James Dolan peut tout à fait faire une offre ferme afin de récupérer Jason Kidd, même sans le rencontrer.

D’autres coaches sous contrat dans le viseur ?

Depuis l’annonce étonnante du limogeage de Tom Thibodeau, la quête d’un nouveau technicien n’est en tout cas pas un long fleuve tranquille pour les Knicks. ESPN précise qu’ils pourraient demander la permission de rencontrer d’autres coachs actuellement en poste. Si les profils d’Ime Udoka et Chris Finch laissent imaginer un profil plutôt défensif recherché, l’option numéro un Jason Kidd semblait, elle, plus équilibrée question philosophie de jeu.

Un portrait type semble se dégager : New York cherche un entraîneur avec du vécu, qui a connu ou connaît le succès. Les Wolves restent sur deux finales de conférence, alors que les Rockets ont terminé deuxièmes de la conférence Ouest et qu’Ime Udoka a déjà conduit les Celtics en finale NBA en 2022.

Est-ce que les Knicks vont même chercher à contacter des entraîneurs a priori inamovibles comme Steve Kerr aux Warriors, Joe Mazzulla aux Celtics ou Mark Daigneault au Thunder, voire Erik Spoelstra au Heat ?