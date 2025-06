Les Knicks sur la piste de Chris Finch et Ime Udoka ?

Si les Suns, les Grizzlies ou encore les Nuggets ont choisi de confier leur avenir à des coaches sans grande expérience, du côté de New York, on semble s’orienter vers un grand nom pour remplacer Tom Thibodeau. Vendredi, on avait appris que la direction des Knicks était prête à débaucher Jason Kidd, et SNY TV ajoute les noms de deux techniciens aussi sous contrat : Chris Finch (Wolves) et Ime Udoka (Rockets).

« Ime Udoka, Chris Finch et Jason Kidd font partie des entraîneurs actuellement sous contrat qui intéressent, à différents degrés, les Knicks », explique Ian Begley, insider NBA de SNY. « Si les Knicks finissent par engager Udoka, Finch ou Kidd, ils devront verser une compensation à leur équipe actuelle. »

Des retrouvailles Finch-Towns ?

Udoka est sous contrat jusqu’en 2027, et après avoir mené les Celtics en finale NBA dès sa première saison comme « head coach », il a remis les Rockets dans le haut du tableau avec une belle 2e place en saison régulière à l’Ouest. C’est un coach à forte poigne, très axé sur la défense.

Pour sa part, Finch a prolongé pour quatre ans en juin 2024, et son bilan est très bon avec deux finales de conférence de suite. Bien évidemment, des éventuelles retrouvailles avec Karl-Anthony Towns seraient au coeur des discussions si les Wolves sont enclins à le laisser discuter avec New York.