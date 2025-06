Tim Connelly vers une prolongation avec les Wolves ?

Les Wolves vont avoir un été chargé avec notamment les dossiers Julius Randle, Naz Reid et Nickeil Alexander-Walker, tous potentiellement libres, à gérer. L’homme qui est chargé de cette besogne, c’est Tim Connelly, le président de la franchise. Lui aussi d’ailleurs va avoir des décisions à prendre sur sa situation personnelle.

On se souvient que, l’année dernière, il avait décidé de repousser sa clause de sortie jusqu’en 2026, avec la possibilité de quitter le navire après une seule saison. On y est, et l’ancien dirigeant de Denver pourrait donc très bien partir durant l’intersaison.

Néanmoins, la saison passée, la situation autour du rachat de la franchise d’Alex Rodriguez et Marc Lore était encore floue. Les deux hommes, qui avaient joué un grand rôle pour le faire venir à Minnesota, ont enfin mis la main sur la franchise récemment. Cette incertitude n’en est donc plus une.

Selon The Athletic, le visage sportif des Wolves ne devrait pas changer. Ni dans les bureaux car Tim Connelly, s’il est courtisé par plusieurs équipes, devrait discuter d’une prolongation avec la franchise. Les finalistes de conférence Ouest 2024 et 2025 seraient optimistes et pensent ainsi pouvoir conserver l’homme qui a construit l’équipe actuelle.

Ce serait une logique récompense et aussi le signe que Minnesota veut miser sur la continuité, avec les mêmes joueurs, le même coach et le même président, afin de passer, enfin, ce dernier obstacle avant les Finals.