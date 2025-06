Lu Dort et les shooteurs du Thunder doivent trouver de l’adresse loin du Paycom Center

Certes, les Pacers reviennent à Indiana avec l’avantage du terrain, après le miracle du Game 1, mais le Thunder a globalement dominé les deux premiers matchs de la série. Indiana n’a ainsi mené que pendant 0.3 seconde dans le premier match, puis pendant 115 secondes lors de la deuxième rencontre de ces Finals 2025…

Oklahoma City a ainsi fait la course en tête pendant 98% du temps sur les deux premières rencontres. Tyrese Haliburton et ses coéquipiers vont ainsi devoir trouver des solutions, et aussi gagner la bataille du 3-points.

La bonne nouvelle pour la troupe de Rick Carlisle, c’est qu’ils vont désormais retrouver leur salle et leurs fans… mais également que le Thunder a beaucoup plus de mal à trouver la mire loin de ses bases depuis le début des playoffs. Hormis Jalen Williams et Cason Wallace, tous les joueurs (importants) de la rotation shootent ainsi moins bien à l’extérieur. Et aucun ne dépasse les 36.7% à 3-points loin du Paycom Center !

Malgré tout, Oklahoma City a tout de même remporté quatre des sept rencontres jouées loin de ses bases dans cette postseason, sauf que les shooteurs des Pacers sont eux extrêmement adroits dans ces playoffs.

Myles Turner et Pascal Siakam sont d’ailleurs particulièrement précis au Gainbridge Fieldhouse, avec plus de 50% de réussite de loin pour les deux hommes, alors qu’Aaron Nesmith et Andrew Nembhard sont de leur côté aux alentours de 45%. Contrairement à la saison régulière, Tyrese Haliburton est lui étrangement plus adroit lors des matchs à l’extérieur. Reste donc à voir si ces tendances vont se confirmer lors des prochains matchs.