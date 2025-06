Au tour des fans des Pacers de casser les oreilles du Thunder

C’est un bourdonnement qui monte, qui monte, qui monte… Dans le Game 2 des Finals NBA, les fans du Thunder ont parfaitement bien rempli leur mission de pousser au maximum leurs favoris. L’énergie des 18 000 spectateurs du Paycom Center était particulièrement notable lors du 19-2 passé par l’équipe locale dans le second quart-temps.

Au point que même leurs adversaires ont senti cet orage passer. « J’ai trouvé que l’ambiance, que leur public, était vraiment remarquable », avoue Rick Carlisle en parlant de cette atmosphère qui profite au Thunder depuis le début de cette campagne de playoffs.

« Oui, ça aide énormément. On a l’impression que pendant tous les playoffs, le public a réussi à faire encore plus de bruit à chaque match. Je ne sais pas comment ils font. C’est vraiment spécial de pouvoir jouer devant eux », salue ainsi Shai Gilgeous-Alexander.

Ce dernier en vient même à considérer que cela « rend les matchs à l’extérieur un peu plus faciles, parce qu’on a presque l’impression que ce n’est jamais aussi bruyant qu’à la maison. Oui, ce sont des fans à part. Les meilleurs du monde. » Les Pacers ne manqueront pas d’en dire autant.

Encore plus bruyant dans l’Indiana ?

Mais Rick Carlisle se positionne déjà : « En rentrant à la maison, on va avoir besoin que notre public soit comme celui-ci l’a été ce soir. J’entends par là que ces fans ont vraiment passé un cap ce soir, et c’est exactement comme ça que Gainbridge devra être si on veut avoir une chance de réussir. »

« On rentre chez nous à 1-1, et on adore jouer à domicile. On adore jouer devant nos fans. Nos fans sont incroyables. Donc on va juste voir où on peut s’améliorer, et avancer jour après jour », se projette Tyrese Haliburton quand son coéquipier Myles Turner dit savoir que « Gainbridge va être en feu ».

« J’adore notre atmosphère. Il faut rendre à César ce qui est à César : c’était une super ambiance ici. Oklahoma City a fait un excellent boulot, leurs fans ont bien répondu présent. Mais je m’attends à ce que ce soit encore plus bruyant à Indianapolis. Je sais depuis combien de temps cette ville attend de vivre une expérience en finale. Les fans vont être là, c’est sûr », développe le pivot, dont les fans attendaient ça depuis un quart de siècle.