Tyrese Haliburton et les Pacers veulent démarrer plus fort

Que ce soit lors du Game 1 remporté grâce à un tir quasiment au buzzer de Tyrese Haliburton ou lors du Game 2 assez largement perdu par Indiana (123-107), les Pacers ont subi dans les premières minutes.

À la mi-temps du Game 1, les hommes de Rick Carlisle étaient menés de 12 points (57-45) tandis que lors de la seconde manche, l’écart était déjà de 18 points en faveur d’OKC (59-41) au moment de rejoindre les vestiaires.

« C’est une excellente équipe défensive », reconnaît Tyrese Haliburton. « Ils ont plusieurs joueurs qui peuvent défendre sur le porteur de balle. Je dois trouver un moyen d’être meilleur sur les débuts de match. Je vais regarder les deux rencontres pour voir où est-ce que je peux m’améliorer. »

Si lors du premier match, les Pacers avaient pu compter sur un quatrième quart-temps mené d’une main de maître par les exploits d’Andrew Nembhard et de Tyrese Haliburton, ce sursaut d’orgueil n’est pas arrivé assez tôt lors du Game 2 où il a fallu attendre les dernières minutes pour voir Indiana réussir à mettre en place son attaque.

« C’est un gros problème », commente Rick Carlisle sur les débuts de match. « Vous ne pouvez pas vous permettre d’être une équipe qui attend d’être menée pour bien jouer. Nous devons être meilleurs et plus réguliers. »

Se frayer un chemin dans la raquette

Une inefficacité en attaque pour les Pacers qui peut s’expliquer par leur incapacité à se créer un chemin jusqu’au cercle. Lors du Game 2, Indiana n’a mis aucun point dans la raquette lors du premier quart-temps…

« Il y a certaines choses dans notre plan de jeu que nous n’avons pas réussi à mettre en place », constate Myles Turner. « Nous sommes l’une des équipes qui marque le plus dans la raquette depuis le début de saison (51 points inscrits par match dans la raquette en saison régulière). Nous n’avons mis que quatre ou six points dans la raquette en première période [lors du Game 2]. Ce n’est pas le ‘Pacers Basketball’. »

Avant cette série, les Pacers inscrivaient, en moyenne, 44 points dans la raquette en playoffs. Un nombre qui est descendu à 34 face à OKC, qui à l’inverse brille dans les raquettes adverses avec une moyenne de 49.9 points inscrits dans cette zone depuis le début de ces playoffs 2025.

À l’approche du Game 3 qui se jouera ce mercredi, Indiana doit trouver des solutions pour réussir à transpercer la défense intérieure du Thunder.

« Malgré la défaite, nous avons réussi certaines choses lorsque je jouais davantage sans ballon », assure Tyrese Haliburton, les Pacers ayant peut-être trouvé des pistes en fin de match. « Je me sens plus à l’aise avec un écran, mais cela leur permet de se regrouper dans la raquette et ils ont de très bons protecteurs de cercle. »