Derrière Tyrese Haliburton se cachait Andrew Nembhard

Ce Game 1 restera dans les mémoires grâce à cet incroyable tir, quasiment sur le buzzer, de Tyrese Haliburton. Un exploit rendu possible par la performance d’Andrew Nembhard.

Car à deux minutes de la fin de la rencontre, le Canadien inscrit un « stepback » à 3-points sur la tête de Shai Gilgeous-Alexander pour ramener Indiana à trois points d’OKC. Puis c’est en défense que l’arrière des Pacers domine le MVP en titre. Sur l’ultime possession du Thunder, avec moins de 20 secondes à jouer, Rick Carlisle décide ainsi de placer Andrew Nembhard sur le leader adverse, comme ce fut le cas lors du Game 6 face aux Knicks où il avait été envoyé en mission sur Jalen Brunson.

« S’il n’y avait pas la règle des 65 matchs, il aurait été dans une des All-Defensive Teams », complimente Tyrese Haliburton en conférence de presse. « Shai est l’extérieur le plus dur à défendre en NBA. On fait confiance à Drew dans ce genre de situation. On essaie de l’aider autant que possible, mais c’est lui qui accomplit le plus gros du travail. C’est un défenseur d’élite, c’est sa carte de visite en NBA. »

C’est donc en un-contre-un qu’Andrew Nembhard verrouille Shai Gilgeous-Alexander. Le « franchise player » d’OKC est contraint de prendre un tir compliqué qui ne rentre pas. La suite, on la connaît : Aaron Nesmith prend le rebond et Tyrese Haliburton part arracher ce Game 1.

Un quatrième quart-temps maîtrisé

Au-delà de ces deux actions décisives dans la victoire des Pacers, Andrew Nembhard a également inscrit 8 de ses 14 points dans le dernier quart-temps, mais il a aussi distribué le jeu pour ses coéquipiers.

Myles Turner peut en témoigner, lui qui a mis un stepback à 3-points avec la planche pour ramener les Pacers à quatre points au milieu du dernier acte, après une passe d’Andrew Nembhard.

« Il a été décisif des deux côtés du terrain », souligne Rick Carlisle après la rencontre. « Le stop sur Shai a été une grosse action, puis nous avons eu le rebond. Son stepback à 3-points nous a permis d’avoir le momentum. Vous devez avoir plusieurs joueurs pour créer le jeu contre OKC parce qu’ils vous rendent la vie dure défensivement. »

C’est donc encore grâce à son collectif qu’Indiana est parvenu à arracher ce premier match des NBA Finals. Au-delà d’Andrew Nembhard, l’apport d’Obi Toppin est également à souligner, auteur de 19 points en sortie de banc avec cinq tirs à 3-points, sans qui ce nouveau comeback des Pacers n’aurait sans doute pas été possible…

Andrew Nembhard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 75 28 44.1 35.0 79.0 0.5 2.2 2.7 4.5 2.4 0.9 1.7 0.2 9.5 2023-24 IND 68 25 49.8 35.7 80.4 0.5 1.5 2.1 4.1 2.1 0.9 1.5 0.1 9.2 2024-25 IND 65 29 45.8 29.1 79.4 0.5 2.8 3.3 5.0 2.3 1.2 1.7 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.