Andrew Nembhard, le dernier poison pour les Knicks

Depuis le début de cette série entre Knicks et Pacers, Aaron Nesmith devait s’occuper de Jalen Brunson, mais les choses ont changé lors de ce Game 6.

Dès le début de la rencontre, l’ailier commet une faute sur une lutte au rebond avec son vis-à-vis. Rick Carlisle revoit alors ses plans et décide de mettre Andrew Nembhard en défense sur le meneur new-yorkais.

« J’avais le sentiment qu’il allait faire un gros match », explique l’entraîneur des Pacers. « Andrew Nembhard a accepté le défi. Quand Aaron [Nesmith] a commis sa première faute, j’ai décidé de changer. C’était une décision vraiment facile à prendre. »

Un changement apprécié par Aaron Nesmith : « Quand j’ai commis ma première faute, il a pris ma place et il a tout déchiré. Je pense qu’il méritait d’être dans une All-NBA Defensive Team, cette saison. Ce soir, il l’a prouvé. »

Un poison pour les Knicks

Andrew Nembhard s’est ainsi illustré avec six interceptions et il a joué un rôle important dans le match plus que moyen de Jalen Brunson (19 points, 8/18 au tir).

Mais le Canadien a également brillé en attaque. Alors qu’il était en difficulté depuis le début de la série, il réalise un bon Game 6 des deux côtés du terrain avec 14 points à 6/12 au tir et 8 passes décisives.

Après le bon passage de Thomas Bryant au milieu du 3e quart-temps, c’est lui qui a définitivement mis les Knicks sous l’eau grâce à un tir à 3-points pour offrir 19 points d’avance aux Pacers.

« Vous pouvez toujours compter sur lui pour mettre des tirs importants« , assure Aaron Nesmith. « Je lui dis tout le temps qu’il y a un match où il va prendre feu ou qu’il aura des tirs à prendre en fin de possession. Je lui fais totalement confiance pour réussir ce genre de tirs. »

Après la défaite lors du Game 5, c’est tout le collectif des Pacers qui s’est remobilisé pour arracher le deuxième billet pour les NBA Finals comme le souligne Andrew Nembhard : « Je pense que nous avons bien joué ensemble. Nous avons toujours quelque chose à prouver et aujourd’hui, nous avons montré notre véritable niveau. »

Andrew Nembhard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 75 28 44.1 35.0 79.0 0.5 2.2 2.7 4.5 2.4 0.9 1.7 0.2 9.5 2023-24 IND 68 25 49.8 35.7 80.4 0.5 1.5 2.1 4.1 2.1 0.9 1.5 0.1 9.2 2024-25 IND 65 29 45.8 29.1 79.4 0.5 2.8 3.3 5.0 2.3 1.2 1.7 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.