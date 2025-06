Thomas Bryant, le dernier coup de Rick Carlisle

La profondeur de banc des Pacers s’est avérée être l’une de leurs meilleures armes et ce Game 6 l’a encore prouvé. Si Tony Bradley n’a pas joué de cette rencontre, probablement à cause de son souci à la hanche survenu lors du Game 5, Rick Carlisle a compté sur un autre intérieur de sa rotation à savoir Thomas Bryant, très peu utilisé jusqu’ici (seulement six minutes de moyenne durant cette série avant cette rencontre).

Dès son entrée en jeu, le pivot inscrit un tir à 3-points pour redonner l’avantage à Indiana dans le premier quart-temps (23-22), mais c’est après la mi-temps que l’ancien Laker va véritablement briller.

Jamais, il n’avait vécu de tels moments

Pour commencer, il convertit à nouveau un tir de loin qui permet à Indiana de prendre 10 points d’avance. Puis, le champion NBA 2023 arrache un rebond défensif et sur la possession suivante, il vient remettre un tir primé, encore une fois dans un corner pour donner aux Pacers 15 points d’avance, le plus gros écart du match à ce moment-là.

Un coup de chaud décisif puisque les Knicks ne parviennent pas à revenir au score et Indiana valide ainsi son billet pour les NBA Finals.

« Il est resté prêt. Ses tirs à 3-points et ses contres ont été déterminants pour nous« , a reconnu Rick Carlisle après la rencontre. Facteur X de ce Game 6, Thomas Bryant boucle ce Game 6 avec 11 points, 3 rebonds, à 3/5 au tir et 3/4 de loin, et il a même eu droit à des chants pour lui !

« C’était génial, car ça ne m’était jamais arrivé » avoue-t-il. « Au lycée, à la fac, en NBA… C’était la première fois que ça se produisait. C’était un peu un choc, mais aussi un moment incroyable à vivre ».

De Indiana aux Pacers…

Transféré à Indiana en décembre dernier, Thomas Bryant n’était clairement pas un joueur clé de la rotation durant cette campagne de playoffs. Si Rick Carlisle avait davantage compté sur lui lors de la série face aux Cavaliers, ce fut moins le cas durant cette finale de conférence face à New York. Mais comme d’autres joueurs d’expérience en NBA, il apporte beaucoup depuis le banc, à conseiller et encourager ses coéquipiers comme le reconnaît Pascal Siakam : « Il a connu des hauts et des bas, il a été mis sur le banc, mais il a continué de nous encourager. C’est le basket. Les Dieux du basket vont vous récompenser pour tout ce que vous faites en tant que coéquipier. »

Cette énergie apportée depuis le banc, Rick Carlisle l’a également saluée après la rencontre : « Thomas Bryant a un esprit indomptable que ce soit en tant que personne ou en tant que joueur. Il est en bord de terrain, en position défensive, et il est à fond tout le long du match. »

Comme un symbole, Thomas Bryant retrouve les Finals sous le maillot d’Indiana, au cœur d’un État où il a été formé sous couleurs des Hoosiers entre 2015 et 2017. Une manière de boucler la boucle.

Thomas Bryant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 15 5 38.1 10.0 55.6 0.2 0.9 1.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 1.5 2018-19 WAS 72 21 61.6 33.3 78.1 1.6 4.7 6.3 1.3 1.8 0.3 0.8 0.9 10.5 2019-20 WAS 46 25 58.1 40.7 74.1 2.1 5.1 7.2 1.8 2.2 0.5 1.2 1.1 13.2 2020-21 WAS 10 27 64.8 42.9 66.7 1.8 4.3 6.1 1.5 3.1 0.4 1.1 0.8 14.3 2021-22 WAS 27 16 52.0 28.6 87.5 1.0 3.0 4.0 0.9 1.6 0.2 0.7 0.8 7.4 2022-23 * All Teams 59 18 62.3 44.1 73.8 1.5 4.3 5.7 0.5 1.7 0.3 0.6 0.5 9.8 2022-23 * LAL 41 21 65.4 44.0 74.1 1.6 5.2 6.8 0.7 1.9 0.3 0.7 0.6 12.1 2022-23 * DEN 18 11 48.5 44.4 72.2 1.1 2.3 3.3 0.1 1.4 0.1 0.6 0.4 4.6 2023-24 MIA 38 12 57.7 18.2 87.2 1.1 2.7 3.7 0.6 1.2 0.3 0.6 0.4 5.7 2024-25 * All Teams 66 15 50.8 32.4 85.9 1.3 2.5 3.8 0.8 1.2 0.4 0.5 0.6 6.5 2024-25 * IND 56 15 51.5 32.1 83.0 1.4 2.5 3.9 0.9 1.2 0.5 0.5 0.6 6.9 2024-25 * MIA 10 12 42.9 35.3 100.0 0.6 2.6 3.2 0.4 0.9 0.1 0.2 0.9 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.