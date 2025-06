Le MVP de la nuit | Tyrese Haliburton comme Michael Jordan

Cette équipe d’Indiana est insensée et si rafraichissante ! Pour la quatrième fois dans ces playoffs, la voilà qui braque une rencontre pour s’imposer à la dernière seconde, et c’est une nouvelle fois Tyrese Haliburton qui a endossé le rôle du braqueur. C’est le premier « game winner » à la dernière seconde dans une finale NBA depuis Michael Jordan en 1997 face au Jazz ! C’était déjà dans un Game 1.

« D’abord on a réussi un stop, et le coach nous fait confiance dans ces moments-là pour ne pas demander de temps mort » répond-il à propos de son tir de la gagne. « Il me fait confiance, les gars me font confiance, et j’essaie juste de faire une action. Le basket, c’est du plaisir ! Gagner, c’est du plaisir. C’est une super victoire pour nous. »

On n’en saura pas plus sur ce superbe « pull-ump jumper » à cinq mètres, mais une chose est claire : Tyrese Haliburton est un joueur incroyablement « clutch ». Jamais, dans l’histoire des playoffs, un joueur n’a été aussi décisif sur l’ensemble d’une campagne de playoffs ! S’il est MVP de la nuit, c’est évidemment pour cette capacité à scalper ses adversaires à la dernière seconde, alors qu’il avait été dominé par Shai Gilgeous-Alexander pendant tout le match, et qu’il termine avec 14 points, 10 rebonds et 6 passes décisives.

Les Pacers, les grignoteurs d’écart

« On ne cesse jamais d’y croire. On garde la foi et on reste soudés. Ce n’est jamais fini tant que ce n’est pas fini » poursuit-il à propos de ces comebacks. « Ce n’est pas fini tant que le chrono n’affiche pas zéro. On continue de pousser. Comme je l’ai dit, je suis très fier de ce groupe. On doit juste trouver des façons de gagner, encore et encore, toute l’année, depuis deux ans. Tellement de façons différentes, parfois étranges. Mais on a trouvé. On est un groupe résilient, et je suis vraiment fier de ce groupe. »

Un groupe qui efface un déficit de 15 points dans le dernier quart-temps. Un groupe qui est mené pendant 47 minutes et 59 secondes, avant de s’imposer. C’est la 5e fois, dans ces playoffs, qu’ils s’imposent après avoir été menés de 15 points…

Tyrese Haliburton incarne mieux que quiconque cette capacité à ne jamais baisser le bras. « On fait du super boulot pour rester dans l’instant… On essaie de passer de -15 à -10, puis de -10 à -5, puis de -5 à 0… On grignote petit à petit… On l’a fait en saison régulière, on l’a fait en playoffs, pourquoi ça changerait en finale NBA ? »