Les Pacers ont des trous dans la raquette

Trente-quatre. Ce n’est pas uniquement le nombre de points inscrits par Shai Gilgeous-Alexander dans la victoire du Thunder dans ce Game 2. C’est également la moyenne des points dans la raquette des Pacers dans les deux premières manches. Dans le Game 1 comme dans le Game 2, Indiana s’est arrêté à 34 points.

« On doit faire mieux pour aller dans la raquette même si c’est plus facile à dire qu’à faire », commente Tyrese Haliburton. « En première mi-temps, on a surtout fait circuler la balle à l’extérieur et, si je ne me trompe pas, on n’a pas marqué un seul point dans la raquette en premier quart-temps. Notre attaque est construite pour alterner et on doit faire mieux pour pénétrer. »

Le meneur de jeu des Pacers a raison. Dans les douze premières minutes, lui et ses coéquipiers ont marqué 7 paniers, dont 5 à 3-pts. Et même les tentatives près du cercle ont été infimes.

« Tellement de choses doivent bien se dérouler sur deux possessions de suite pour aller dans le cœur de leur défense »

« Ils fonctionnent comme un essaim et repoussent tout le monde de la raquette », analyse Myles Turner. « Ils sont prêts à laisser une multitude de shoots à 3-pts, à mi-distance, peu importe tant que ce n’est pas dans la raquette. Il y a des moyens pour casser leur défense même si c’est plus facile à dire qu’à faire. Il existe une formule. On n’a pas réussi à l’appliquer assez dans ce match. »

Durant la saison régulière, les Pacers parvenaient à marquer 51 points en moyenne dans la raquette. Ils étaient encore à 44 unités par match durant les playoffs. Par conséquent, la chute en Finals, face à la forte du Thunder, est significative.

« Ils sont les meilleurs de la ligue cette saison pour empêcher les équipes d’aller dans la raquette. Ils sont excellents pour ça », indique Rick Carlisle. « On doit trouver une solution pour y entrer. Tellement de choses doivent bien se dérouler sur deux possessions de suite pour aller dans le cœur de leur défense. Il faut faire un stop, prendre le rebond, remonter la balle sans la perdre et ensuite pénétrer et aller au panier. C’est dur. Sur certaines séquences, on a fait de bonnes choses, mais pas assez. »

« Ils sont partout. Ils sont très bons dans ce domaine, en utilisant beaucoup leurs mains », poursuit Pascal Siakam sur l’activité défensive d’Oklahoma City. « Ils sont agressifs et on doit être plus puissant avec le ballon. On ne peut pas se précipiter, on doit garder le contrôle. »