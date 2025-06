La défense sans maillon faible du Thunder

Que ce soit en saison régulière ou durant ces playoffs, le Thunder affiche la meilleure défense de NBA. Cela s’explique notamment par l’effectif parfaitement construit par Sam Presti qui possède d’excellents défenseurs sur tous les postes. On peut citer Alex Caruso capable de défendre sur les cinq postes puisqu’on l’a vu mettre Nikola Jokic en difficulté lors du Game 7 face aux Nuggets, mais il n’est pas seul. Il est accompagné de Luguentz Dort et de Jalen Williams élus dans les NBA All-Defensive Teams et du duo à l’intérieur Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein. Sans oublier le jeune Cason Wallace, et bien sûr Shai Gilgeous-Alexander, l’un des meilleurs intercepteurs de la ligue.

Cette profondeur permet à OKC d’affronter n’importe quelle situation puisqu’après avoir vaincu les Nuggets et Nikola Jokic, ils sont parvenus, sans trop de difficultés, à renverser les Wolves portés par le duo Anthony Edwards – Julius Randle. L’intérieur des Wolves avait justement constaté que la défense du Thunder était différente des autres. Comme l’expliquait l’ancien joueur des Knicks, les hommes de Mark Daigneault mettent une forte pression sur les attaquants pour forcer des pertes de balle. D’ailleurs, en saison régulière, OKC possédait un taux d’interceptions tout simplement historique.

« Je pense que notre défense est singulière parce que nous ne possédons pas de maillon faible », rapporte Isaiah Hartenstein. « Normalement, chaque équipe peut viser un joueur et attaquer dessus. De notre côté, nous n’avons aucun joueur qui peut se faire viser. »

Être les chasseurs, non les chassés

Pour étayer les propos de l’ancien joueur des Clippers, il est vrai que la plupart des équipes en NBA possèdent un fort scoreur qui s’avère être bien moins fiable en défense. C’est le cas, par exemple, des Knicks qui ont vu Jalen Brunson ou Karl-Anthony Towns être ciblés à de nombreuses reprises par l’attaque d’Indiana durant les finales de conférence à l’Est. À l’inverse, Shai Gilgeous-Alexander n’est pas qu’un simple attaquant d’élite. Le MVP en titre s’est révélé, au fil des années, être un bon défenseur. De fait, OKC n’a aucun joueur qui représente une faiblesse défensive et donc une faille à exploiter pour l’adversaire.

« En playoffs, vous avez encore tout à prouver et nous ne voulons pas être une équipe qui se fait offrir quoi que ce soit », ajoute Isaiah Hartenstein. « Nous sommes des conquérants. Pour nous, tout ce qui s’est passé avant importe peu. Nous voulons toujours être les chasseurs et non les chassés. »

Cette solide défense du Thunder va défier les Pacers pour ces NBA Finals. Indiana espère pouvoir compter sur son excellente attaque (la deuxième meilleure attaque de ces playoffs avec 117.7 points inscrits pour 100 possessions) pour devenir la première équipe à venir à bout de la défense d’élite mise en place par Mark Daigneault.