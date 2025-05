Alex Caruso, l’étonnante arme anti-Jokic du Thunder

Pour ce Game 7 entre Thunder et Nuggets, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic étaient attendus au tournant. Et si le premier a réussi son rendez-vous avec 35 points et 4 passes, pour le second, la soirée a été bien plus compliquée.

Si le Serbe avait réalisé une belle entame de match avec 7 points, 4 rebonds et 3 passes lors des 12 premières minutes, la suite de sa partie fut plus difficile avec un ajustement tactique décisif de la part de Mark Daigneault.

À la fin du premier quart-temps, le tacticien du Thunder tente un coup. Il envoie ainsi Alex Caruso en premier rideau sur Nikola Jokic. Et malgré la quinzaine de centimètres et la quarantaine de kilos de différence entre les deux joueurs, l’ancien Laker a parfaitement contenu le MVP en titre.

« Si le front office m’a fait venir l’été dernier, c’est parce qu’il connaît mes qualités et qu’il sait que je peux aider mes coéquipiers », expliquera Alex Caruso après la rencontre. « Les gars autour de moi m’aident beaucoup parce qu’ils me font confiance. »

Arrivé l’été dernier en provenance de Chicago, le transfert d’Alex Caruso a certainement pris tout son sens lors de ce Game 7. Dès les premières secondes où il a été placé sur le « Joker », le champion 2020 a fait preuve d’une agressivité sans faille, empêchant le Serbe d’avoir des paniers ou des passes faciles. Pour preuve, à la mi-temps, Nikola Jokic n’avait réussi qu’un seul de ses cinq tirs quand il était défendu par l’extérieur du Thunder.

Neuf tirs seulement pour Nikola Jokic

Face à la pression infernale d’Alex Caruso, les Nuggets s’en sont remis à la recette de leur succès : le « pick-and-roll » entre Nikola Jokic et Jamal Murray. Sauf que là encore, le Thunder avait une solution grâce à Cason Wallace.

Capable de suivre Jamal Murray à travers les écrans posés par le pivot des Nuggets, le remplaçant a facilité le travail d’Alex Caruso toujours collé au short de Nikola Jokic. Le Serbe muselé, c’est toute l’attaque des Nuggets qui s’est enrayée : 40% aux tirs, dont 22% de loin.

« Je pense que la pression que nous avons mise a fait la différence aujourd’hui« , se réjouit Mark Daigneault. « Nous avons été réguliers pendant 48 minutes et cela a été un catalyseur pour nous. Même quand ils ont mis leurs tirs, notre travail défensif a perturbé le rythme de ces tirs. Les gars n’ont pas été gênés par l’ampleur de l’événement et sont restés concentrés sur ce que l’on devait accomplir pour gagner. »

Nikola Jokic a bouclé ce match avec seulement 20 points, 9 rebonds et 7 passes en ne prenant que neuf tirs. Il égale son plus petit total en carrière en playoffs et les Nuggets ont fini par s’incliner lourdement.

« C’était une opposition difficile« , analyse Alex Caruso. « Nikola Jokic fait tellement de choses pour impliquer tout le monde et influencer le jeu. Je me suis efforcé de lui rendre la tâche difficile. Je tiens à remercier mes coéquipiers qui ont fait un super travail en m’aidant parce que je n’aurais rien pu faire seul. »

Prochain arrêt pour le Thunder, les Wolves en finales de conférence où Alex Caruso sera sans doute chargé d’un profil bien différent, mais tout aussi redoutable en la personne d’Anthony Edwards. À moins que Mark Daigneault ne le décale sur Julius Randle, bourreau des Warriors au tour précédent…