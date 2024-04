Chet Holmgren et Cason Wallace, deux rookies décisifs en défense

Que Shai Gilgeous-Alexander plante le panier de la gagne dans le Game 1 face aux Pelicans, ça ne surprend personne. Finaliste pour le trophée de MVP, le leader du Thunder est aussi nommé pour la récompense de « Clutch Player Of The Year ». Mais de l’autre côté du terrain, ce n’est pas lui qui a fait la différence, mais bel et bien deux rookies, Cason Wallace et Chet Holmgren !

Sur la dernière possession, c’est CJ McCollum qui a la balle en main, pour égaliser ou donner la victoire. En défense sur lui, Cason Wallace ! Et le rookie va très bien défendre, que ce soit par ses appuis latéraux ou par ses mains actives, au point même de frôler l’interception.

Les Pelicans ciblent Cason Wallace

« Il a été énorme » lâche Mark Daigneault. « Il y avait deux points d’écart, et on ne voulait pas faire de prise à deux dans cette situation. Il a failli récupérer la balle. Il a mis beaucoup de pression, et les a sortis du système qu’ils voulaient mettre en place ».

Mais CJ McCollum a tout de même piégé son jeune garde du corps, avec une feinte, et il a pris un shoot quasi ouvert. « Ils ont une position nette sur son deuxième appui, et c’est une bonne leçon à retenir » note le coach du Thunder. Pour Cason Wallace, cette défense était un vrai défi personnel. « Deux fois de suite, ils ont lancé le même système face à moi. Ils imaginaient sans doute que c’était une meilleure opposition pour eux, et c’était quelque peu personnel pour moi ».

Holmgren voulait être décisif

L’autre action décisive, ou plutôt les autres actions décisives, ce sont les deux contres de Chet Holmgren dans le « money time ». Il y avait deux points d’écart, déjà, lorsque le rookie bâche Larry Nance Jr. Et il y avait même égalité (90-90) lorsque Chet Holmgren bâche à nouveau Larry Nance Jr. sur un petit floater. Deux contres qui permettront, ensuite, à Shai Gilgeous-Alexander d’aller inscrire le panier de la gagne.

« Je n’avais qu’une idée en tête, faire une action décisive » raconte Chet Holmgren à propos de ce deuxième contre. Le pivot du Thunder termine la rencontre avec 15 points, 11 rebonds et 5 contres, et il reçoit, comme Cason Wallace, les félicitations de son leader.

« Je ne les considère plus vraiment comme des rookies » conclut ainsi Shai Gilgeous-Alexander. « Ils ont eu beaucoup de temps de jeu, et ils ont vécu tellement de moments importants. Une fois qu’on a joué 82 matches, je ne crois pas qu’on soit encore un rookie ».