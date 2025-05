Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander abat son Joker

Toute la saison, les deux superstars se sont tiré la bourre en évoluant à un niveau exceptionnel. Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic mériteraient d’ailleurs de partager le trophée de MVP au regard de leurs saisons respectives. Mais s’il ne devait en rester qu’un, SGA a montré dans les circonstances particulières d’un Game 7, en demi-finale de conférence, qu’il méritait d’être l’élu.

OKC et Denver ont ainsi lutté pour en arriver à ce Game 7 décisif. Et après avoir remporté le Game 6 et récupéré Aaron Gordon malgré son élongation à la cuisse, les Nuggets semblaient presque avoir le vent en poupe.

« J’étais nerveux pour être honnête », a reconnu le leader du Thunder au regard de l’importance du match. « Juste de savoir ce qui était en jeu. On a travaillé tellement dur durant une saison de 82 matchs et pendant l’été. Et de savoir que si tu ne sors pas ton meilleur match, ça pourrait être fini. C’est tout ou rien. Mais je crois que cette nervosité m’a motivé, et m’a aidé à tout donner des deux côtés du parquet ».

Aucun ballon perdu !

Si le « Joker » a été plutôt discret avec seulement 9 tirs tentés (une première depuis son tout premier match de playoffs en carrière, face aux Spurs en 2019), Shait Gilgeous-Alexander s’est ainsi démené pour placer son équipe sur les bons rails. Il a d’abord su accompagner la déferlante Jalen Williams en scorant cinq points dont un 3-points lors du 18-5 infligé aux Nuggets en fin de première mi-temps (60-46).

En deuxième mi-temps, on l’a encore retrouvé au charbon pour enfoncer rapidement Denver avec 7 points scorés dès la reprise, cette fois sur un dunk en contre-attaque puis un nouveau 3-points pour porter l’écart au-delà des 20 points (69-46). Solide jusqu’au bout, il termine avec un remarquable 12/19 au tir pour 35 points, 3 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions en 36 minutes mais aussi zéro ballon perdu !

Une performance de très haut niveau en guise de dernière carte, s’il en fallait une, pour clore (officieusement) le débat du meilleur joueur de la saison. En attendant, le leader du Thunder a au moins gagné le respect du « Joker » en personne à l’issue d’une dernière intense bataille.

« On a joué onze fois contre lui cette saison, et peut-être même plus avec la présaison. Donc on l’a beaucoup vu et c’est un joueur unique. Sa sélection de tirs, sa capacité à se créer ses propres tirs, sa capacité à créer de l’espace, à jouer à son rythme… Et en défense, il vole et contre beaucoup de ballons. Il est comme on pourrait dire une petite panthère, qui est toujours là. C’est un joueur particulier », a souligné le Serbe.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ☆ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.