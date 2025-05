Les Hawks aimeraient bien attirer Masai Ujiri…

Et si le mandat de Masai Ujiri à Toronto touchait prochainement à sa fin ? En poste chez les Raptors depuis 2013, d’abord en tant que vice-président et « general manager » de la franchise, et ensuite en tant que président des opérations basket, il figurerait ainsi sur les tablettes des Hawks, d’après Marc Stein.

L’objectif d’Atlanta serait de faire du dirigeant nigérian de 54 ans son nouveau président, même s’il se trouve sous contrat avec les Canadiens jusqu’en 2026. Il faut dire qu’en Géorgie, on recherche activement un nouveau patron sportif depuis le licenciement de Landry Fields, remplacé par Onsi Saleh, et les prétendants se bousculent, avec par exemple Danny Ferry qui est entré dans la course.

Élu « Dirigeant de l’année » en 2013, du temps où il officiait encore aux Nuggets, Masai Ujiri reste à ce jour le seul président africain de NBA. À la tête des Raptors depuis maintenant douze ans, il a bien sûr construit l’équipe qui a remporté le premier et unique titre de leur histoire en 2019. Mais Toronto, privé de playoffs depuis 2022, est à la peine ces dernières années et cela pourrait pousser son boss à partir, si l’offre est suffisamment intéressante…