Danny Ferry de retour aux Hawks ?

Qui succèdera à Landry Fields comme patron sportif des Hawks ? Tony Ressler, le propriétaire du club, aurait aimé relancer Bob Myers, l’ancien GM des Warriors, mais ce dernier n’a pas donné suite…

Après un premier entretien, Elton Brand s’est lui retiré de la course avec que Calvin Booth et Monte McNair, récemment virés par les Nuggets et les Kings, ont également rencontré les dirigeants de la franchise de Géorgie.

Mais selon Marc Stein et Jake Fischer, un autre nom est dans la course. Un nom bien connu à Atlanta puisqu’il s’agit de Danny Ferry, qui avait déjà été GM du club entre 2012 et 2014. Le 2e choix de la Draft 1989, champion NBA avec les Spurs en 2003, avait alors engagé Mike Budenholzer en remplacement de Larry Drew, lançant la franchise vers la meilleure saison de son histoire, en 2014/15, avec 60 victoires pour 22 défaites.

Le problème, c’est qu’il avait été écarté au début de cette belle campagne suite à une polémique raciste. Danny Ferry avait ainsi lu des commentaires racistes écrits par un « scout » du club au sujet de Luol Deng lors d’une réunion avec les propriétaires et dirigeants de l’époque. Et même si une enquête indépendante avait finalement déterminé que le GM n’avait jamais agi selon des préjugés racistes, s’opposant au contraire aux remarques de son « scout » et tentant même de signer l’ailier anglais, il n’avait finalement jamais réintégré l’organigramme de la franchise.

Ensuite, il avait conseillé les Pelicans, avant de retrouver les Spurs consultant depuis quelques années.