Déjà cinq prétendants pour le poste de président des Hawks

Qui sera le prochain homme fort de l’organigramme des Hawks ? À peine 15 jours après l’annonce du limogeage de Landry Fields, remplacé par Onsi Saleh, Atlanta cherche toujours son prochain président des opérations basket. Et d’après notre confrère Marc Stein, cinq candidats ont déjà été auditionnés !

Le premier à avoir été interviewé aurait été l’ancien intérieur Elton Brand, qui est actuellement en poste du côté de Philadelphie, où il a fait ses classes depuis 2016, prenant le rôle de GM dès 2018. Pour rappel, Elton Brand a joué deux ans à Atlanta sur la fin de sa carrière, de 2013 à 2015.

Deux autres dirigeants d’expérience récemment limogés ont également été sondés : Calvin Booth et Monte McNair. Le premier a accompagné Mike Malone vers la sortie à Denver il y a un mois après y avoir travaillé pendant près de cinq ans. Le second a connu un mandat d’une durée similaire aux Kings, mais lui n’a pas été « viré ». Officiellement, les deux parties ont acté la fin de leur collaboration d’un commun accord.

Deux pistes plus inédites ont également été explorées : l’ancien arrière Travis Hansen, qui a été drafté en 2003 et a joué 41 matchs avec Atlanta lors de la saison suivante avant de s’exiler en Europe, et Shareef Abdur-Rahim.

Actuellement président de la G-League, le médaillé olympique des Jeux de Sydney en 2000 pourrait ainsi être tenté par un retour en NBA. Atlanta serait donc un point de chute intéressant pour lui, avec un beau projet à mener dans une équipe où il a joué lui aussi, de 2001 à 2004, et où il a plutôt laissé de bons souvenirs…