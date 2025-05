Les Rockets décidés à faire confiance à Jalen Green plutôt que de viser Devin Booker ?

Après avoir été sortis des playoffs par les Warriors au Game 7, dès le premier tour et malgré un statut de tête de série numéro 2 à l’Ouest, les Rockets devront se poser des questions cruciales cet été pour progresser et grandir davantage. En ce sens, leur GM Rafael Stone se dit prêt à appuyer sur le bouton rouge et il lui faudra commencer par déterminer si Jalen Green continuera de faire partie –ou non– du projet texan.

En grande difficulté pour sa première campagne de playoffs (13.3 points de moyenne, à 37% au tir, dont 29% à 3-points), l’arrière de 23 ans représente une monnaie d’échange intéressante, puisqu’il reste jeune et capable de dynamiser une attaque (21.0 points, à 42% au tir, dont 35% à 3-points, en saison régulière). Malgré ses carences défensives ou sa friabilité mentale dans les grands rendez-vous.

Un oeil sur le « Greek Freak » ?

Mais d’après The Athletic, Jalen Green garderait toujours la confiance des dirigeants de Houston, qui ne seraient également plus autant intéressés par une arrivée de Devin Booker, l’une de leurs cibles estivales privilégiées (avec Kevin Durant ou même Zion Williamson, mais dont les noms suscitent aussi quelques réserves).

Non seulement parce que Jalen Green est plus jeune que Devin Booker (de six ans), disposant donc encore d’une belle marge de progression avant d’attaquer sa cinquième saison dans la ligue, mais également parce que son contrat est moins coûteux (de plus de 65 millions de dollars sur les trois prochaines années).

En revanche, comme le nom de Giannis Antetokounmpo revient sur pas mal de lèvres dans le Texas, les Rockets pourraient se montrer plus agressifs et moins réfractaires à l’idée de se positionner sur le « Greek Freak »…

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 33 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0

