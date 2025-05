Dillon Brooks accusé de viser le pouce meurtri de Stephen Curry…

« On n’y pense pas. Et si c’est une faute, ils doivent la siffler. C’est tout. » Stephen Curry se montre dans un premier temps très laconique quand un journaliste l’interroge sur le fait que les Rockets auraient tendance à viser son pouce meurtri quand il shoote. « Si c’est une faute, ils doivent la siffler », répète le joueur des Warriors.

Ce dernier s’est blessé au pouce lors de l’avant-dernier match de la saison régulière face à Portland, à la mi-avril. Auteur de 13 points à 4/12 aux tirs dans le Game 5 perdu hier, il assure aujourd’hui que cette blessure n’a « pas du tout » d’impact sur son jeu. Et ironise même sur le fait qu’une photo de son pouce gonflé fasse parler d’elle en ligne.

Quid en revanche du comportement de ceux qui défendent sur lui, et donc principalement Dillon Brooks ? Dans le premier quart-temps, on l’a vu se plaindre aux arbitres d’un geste du joueur des Rockets en direction de sa main après un tir à 3-points. Un commentateur TV des Warriors n’a pas hésité à dire que ce geste devenait habituel.

Dillon Brooks plaide indirectement coupable

« Oui, je l’ai remarqué. Je pense que c’est assez évident », confirme Draymond Green, en ajoutant : « Je ne suis pas du genre à me plaindre auprès de vous de ce que la ligue devrait faire. » Lorsque le sujet est évoqué auprès de Dillon Brooks, Alperen Sengun, à ses côtés en conférence, glisse un sourire avant la réponse de son coéquipier.

« Si j’avais une cheville blessée, j’attaquerais cette cheville à chaque fois. Donc, peu importe ce qu’ils disent à la télévision, ils peuvent continuer à le dire », rétorque l’arrière texan, plaidant indirectement coupable. Dans ces séquences litigieuses, Stephen Curry estime que le travail des arbitres n’est pas simple.

« Ils essaient de regarder le corps, le moment où le ballon est lâché, où se situe le contact. Il y a une différence subtile dans la façon dont certaines personnes s’y prennent et… quand je dis que c’est une faute, c’est une faute », dit encore le shooteur qui obtient encore moins de lancers-francs (4) dans cette série qu’en saison régulière (4.3).

Steve Kerr veut aborder le sujet cet été

« Au-delà de ça, comme joueur, tu ne peux pas trop t’en préoccuper. Parce que, que tu obtiennes le coup de sifflet ou non, si tu t’y attardes et que ça te déconcentre, alors tu ne te concentres plus sur le tir. Parfois je fais les deux, rentrer des tirs et si je subis une faute, leur faire savoir », précise Stephen Curry.

De son côté, Steve Kerr estime que ces gestes sont désormais une norme au sein de la ligue. « Ce qui se passe cette année est que les joueurs vont toujours contourner les règles. Ils savent ce qu’ils font. Partout dans la ligue, les joueurs visent les mains de ceux qui tirent après l’envoi du ballon. Parce qu’ils savent que ce ne sera pas une faute », juge le coach, qui considère que la ligue devra s’attaquer à ce sujet dès cet été pour éviter tout risque.

« Parce que ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un casse un pouce ou une main. Mais ce sont les règles. Je crois qu’ils peuvent siffler une faute flagrante s’ils le veulent.[…] Ça arrive partout dans la ligue. C’est la chose la plus stupide que j’aie jamais entendue, mais nous devons passer par le processus de la ligue pour que cela soit changé. […] Je sais qu’on a 30 coachs qui trouvent idiot qu’on autorise ça », termine-t-il.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.2 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 31 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 32 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.