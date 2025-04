Zion Williamson et CJ McCollum déjà en vacances

Ils ne le communiqueront évidemment pas clairement, mais les Pelicans ont décidé d’activer pour de bon le « mode tanking » en cette fin de saison. Ainsi, ils ont annoncé que ni Zion Williamson ni CJ McCollum ne reviendraient sur les parquets, à moins de deux semaines du dénouement de cet exercice 2024/25.

Un exercice encore une fois placé sous le triste signe des blessures pour New Orleans, qui aura d’abord vu Dejounte Murray (31 matchs), Herb Jones (20 matchs) et Trey Murphy III (53 matchs) s’arrêter de manière anticipée. Quant à Brandon Ingram, transféré à Toronto début février, il n’avait pas non plus été épargné physiquement avant son départ (18 matchs)…

Pour Zion Williamson (30 matchs) et CJ McCollum (56 matchs), ce sont respectivement des blessures au niveau du dos et du pied droit qui les obligent à rejoindre l’infirmerie jusqu’à la fin de saison. Officiellement, l’objectif est de les laisser se reposer pour qu’ils se soignent correctement. Officieusement, on imagine que les Pelicans souhaitent conserver le 3e plus mauvais bilan de la NBA pour avoir 14% de chances de récupérer le 1er choix de la Draft.

L’intersaison qui arrive sera en tout cas cruciale pour la franchise de La Nouvelle-Orléans, bien partie pour réaliser la… deuxième pire saison de son histoire avec ses 28% de victoires (derrière les 22% de 2004/05).

Contractuellement, la majeure partie de son effectif sera de retour en 2025/26, mais les dirigeants redonneront-ils une chance au trio Williamson – Murray – McCollum ? Ou décideront-ils de tout casser, pour reconstruire autour de Trey Murphy III, Herb Jones et Yves Missi et éventuellement un rookie star de la prochaine Draft ?