Les Pelicans perdent aussi Trey Murphy III pour le restant de la saison

Saison noire jusqu’au bout pour les Pelicans. La franchise de la Nouvelle-Orléans vient d’annoncer l’indisponibilité jusqu’à la fin de saison de Trey Murphy III. Ce dernier s’est blessé dans les premières secondes de la rencontre face aux Pistons.

À la lutte avec Ausar Thompson pour un ballon qui traînait, l’ailier des Pelicans a d’abord bataillé épaule contre épaule devant le joueur adverse, avant de s’effondrer au sol. C’est ici que le pied d’Ausar Thompson, en voulant se dégager, a heurté le haut de l’épaule droite de Trey Murphy III. Après l’impact, il est resté plusieurs minutes sur le parquet.

Une déchirure du labrum et une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs (ensemble de tendons) de son épaule droite ont été diagnostiqués. Une IRM réalisée dans la soirée a confirmé la blessure. L’ailier rejoint ainsi à l’infirmerie les grands blessés Dejounte Murray et Herbert Jones, également indisponibles jusqu’à la fin de la saison.

Sa sortie prématurée a mis un coup de massue à son équipe, à côté de son basket dans les minutes qui ont suivi. Après 12 minutes de jeu, les visiteurs comptaient déjà plus de 20 points d’avance (13-35). Les Pistons s’imposeront sur un écart final de 46 points.

« Les gars ont tous vu Trey Murphy s’écrouler, cela nous a affectés. Maintenant, on doit être plus dur mentalement. On doit continuer à aller sur le parquet et à faire les efforts. Mais ce soir, on ressemblait à une équipe qui avait oublié comment jouer au basket », a regretté Willie Green.

Avec encore une dizaine de matchs à jouer, le coach des Pelicans va devoir faire sans son deuxième meilleur marqueur. Avec un moins de 22 points de moyenne, l’ailier a signé son meilleur exercice en carrière et aurait pu se mêler à la course au trophée de meilleure progression de l’année.

Trey Murphy III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 62 14 39.4 38.2 88.2 0.8 1.6 2.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.1 5.4 2022-23 NOP 79 31 48.4 40.6 90.5 0.7 2.8 3.6 1.4 2.0 1.1 0.8 0.5 14.5 2023-24 NOP 57 30 44.3 38.0 81.5 0.7 4.2 4.9 2.2 1.2 0.9 0.6 0.5 14.8 2024-25 NOP 53 35 45.4 36.1 88.7 0.9 4.2 5.1 3.5 2.1 1.1 1.9 0.7 21.2 Total 251 27 45.4 38.3 87.5 0.8 3.1 3.9 1.8 1.6 0.9 0.9 0.5 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.