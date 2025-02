Fin de saison pour Dejounte Murray…

La première saison de Dejounte Murray à La Nouvelle-Orléans aura été un calvaire de bout en bout. Victime d’une fracture de la main dès le premier match de la campagne, le meneur de jeu était revenu un mois plus tard. Sauf qu’au sein de Pelicans plombés par les blessures, il n’a jamais vraiment réussi à prendre son rythme…

Maladroit dans tous les domaines, il termine ainsi cette première campagne en Louisiane avec 17.5 points de moyenne à 39% de réussite au tir dont 30% de loin, 7.4 passes pour 3.4 pertes de balle.

Car sa saison est terminée. Alors qu’il avait récupéré son propre rebond offensif face aux Celtics, l’ancien joueur des Spurs et des Hawks s’est effondré, se tenant immédiatement le pied droit. Il a ainsi dû être aidé pour rejoindre les vestiaires, et la nouvelle est vite tombée : rupture du tendon d’Achille droit, et donc fin de saison !

« Il est extrêmement difficile de voir un gars qui représente tant pour notre équipe et qui travaille dur s’effondrer comme ça », ne pouvait que commenter Willie Green, l’entraîneur des Pelicans.

Une mauvaise nouvelle de plus dans une saison déjà bien pourrie pour les Pelicans (12 victoires – 37 défaites, 14e de l’Ouest), qui voulaient se mêler aux cadors de l’Ouest et sont finalement dans les tréfonds du classement.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 0.9 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.0 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.7 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.6 0.3 21.1 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 2024-25 NOP 30 34 39.3 29.9 82.3 0.5 6.0 6.5 7.6 2.0 2.1 3.4 0.4 17.9 Total 502 29 45.3 34.0 79.0 0.9 4.9 5.8 5.4 1.8 1.5 2.1 0.3 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.