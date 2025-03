Stephen Curry espère juste ne pas retomber sur les fesses

Le coccyx de Stephen Curry va mieux, et c’est tout Golden State qui est soulagé. Après deux revers de suite, les Warriors ont profité du retour en jeu de leur meneur All-Star pour s’imposer chez les Pelicans. Steve Kerr avait considéré cette rencontre comme « la plus importante de l’année« , et Stephen Curry était bel et bien en tenue, même s’il se ressent encore de sa chute sur les fesses face aux Raptors.

« Ça m’a rappelé en 2021, quand j’étais tombé dans les tribunes à Houston », se souvient Stpehen Curry, qui s’était fracturé le coccyx à l’époque. « Heureusement, je n’ai rien de cassé et je n’ai pas de dégâts osseux. Je vais le ressentir pendant un moment, mais je peux jouer, et ça ne peut pas empirer tant que je ne retombe pas dessus. »

Un mal pour un bien ?

Auteur de 23 points cette nuit, le meneur des Warriors a beaucoup arrosé : 7 sur 21, dont 5 sur 16 à 3-points. La douleur n’est pas trop pénalisante, et finalement, il met cette maladresse sur le compte du… repos.

« Ne pas jouer une semaine est génial car on se repose, mais cela représente un petit défi au niveau du timing et de l’endurance » explique-t-il. « Sur la fin, j’ai juste essayé de gérer la rencontre, et de ne rien faire de dingue ».

Pour Steve Kerr, il ne faut pas trop tenir compte de cette maladresse, et il donne une très bonne note à son leader. « Je l’ai trouvé très bien ! Il bougeait bien, et il a pris soin de la balle. J’ai trouvé qu’il avait fait un excellent match » insiste le coach de Golden State. « Il a certes raté ses cinq ou six derniers tirs à 3-points, et ses stats ne semblent pas très bonnes, mais il ressemblait à lui-même et je pense que cette semaine de repos lui a fait beaucoup de bien. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 21 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 22 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 23 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 24 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ 25 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ 26 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ 27 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ 28 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ 29 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ 30 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 31 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ 32 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ 33 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ 34 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ 35 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ 36 60 32 44.7 39.4 92.9 0.5 3.8 4.3 6.0 1.4 1.1 3.0 0.4 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.