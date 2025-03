Stats & Highlights | Les Blazers et les Pistons gardent le rythme

Pour la première fois depuis la saison 2007/08, les Pistons sont sur une série de dix victoires en onze matches ! Seuls les Nuggets sont parvenus à les faire chuter, et cette nuit, c’est le Jazz qui a mordu la poussière (134-106) face aux coéquipiers de Cade Cunningham (29 points, 9 passes). C’est dans la deuxième partie du premier quart-temps que Detroit fait le break avec un 21-6 pour mener 36-22. À 100% aux tirs tous les deux, Jalen Duren et Ausar Thompson cumulent 33 points pour répondre au record en carrière de Kyle Filipowski (25 points).

Autre formation en forme, Portland. Les joueurs de Chauncey Billups s’accrochent à leur rêve de « play-in », et cette nuit, ils s’imposent à Philadelphie avec une victoire renversante. Dominés pendant une mi-temps, les partenaires d’Anfernee Simons (34 points) se réveillent après la pause, et un 11-2 à la fin du 3e quart-temps leur permet de prendre 10 points d’avance (91-81). Malgré un énorme Andre Drummond (25 points, 18 rebonds), les Sixers s’inclinent de 17 points devant leur public. Paul George était absent, et Tyrese Maxey a été transparent.

Philadelphia – Portland : 102-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 101 GSW 119 PHI 102 POR 119 MIA 106 WAS 90 MEM 130 ATL 132 OKC 137 HOU 128 DAL 98 SAC 122 UTH 106 DET 134

Utah – Detroit : 106-134

