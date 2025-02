De nouveau titulaire, Bradley Beal n’a pas raté son rendez-vous

Depuis le 6 janvier, Bradley Beal était remplaçant. Mais, comme le dit Mike Budenholzer, après quatre défaites de suite, « il ne faut pas se mentir, il fallait gagner cette rencontre » à Chicago. Le coach des Suns a donc pris la décision de remettre l’arrière dans le cinq majeur.

« On essaie toujours de chercher et d’essayer les meilleures combinaisons, les meilleurs groupes. On cherche, on teste. On voulait essayer, voir ce que ça donnerait et on avait la sensation que c’était notre meilleure chance », se justifie le coach, qui estime que son arrière est « vraiment excellent depuis un moment maintenant ».

« Il m’a simplement dit qu’il avait apprécié ma manière de gérer les choses », raconte Bradley Beal, remplaçant pendant 15 matches donc, sur la discussion avec son entraîneur. « Ce n’était clairement pas facile mais je pense au coach aussi, car ce n’est pas facile de savoir d’où vient l’énergie et de mettre en place des combinaisons de joueurs. »

Tyus Jones sacrifié

Celui qui a fait les frais de ce choix, c’est Tyus Jones, qui a pour la première fois de la saison commencé une rencontre sur le banc. « On essaie de redresser la barre, de trouver les solutions. Le coach est venu me voir, m’a fait savoir la nouvelle. Je suis partant », réagit positivement le meneur de jeu qui n’a pas marqué un seul panier dans ce match, mais a délivré 6 passes sans perdre un ballon en 20 minutes.

Avec 25 points à 10/19 au shoot, 6 rebonds et 4 passes, l’ancien leader des Wizards a bien profité de cette opportunité. Mieux encore, son dernier panier, un 3-pts à 13 secondes de la fin, a définitivement validé la victoire tant espérée et nécessaire pour les Suns.

« La clé, c’est que, quand j’ai donné la balle à Devin Booker, il n’a pas trop porté le ballon. Il a pénétré rapidement, a pu fixer la défense. Il avait l’opportunité de shooter, mais a ressorti le ballon pour Beal, qui a été énorme », décrit Kevin Durant sur cette action décisive du « Big Three » de l’Arizona.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 39 33 49.8 39.8 81.9 0.7 2.8 3.6 3.5 2.7 1.1 2.1 0.6 17.6 Total 787 35 46.4 37.6 82.2 0.9 3.2 4.1 4.3 2.3 1.1 2.4 0.4 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.