Kevin Durant positive sur la situation des Suns

En passant des Suns aux Warriors, il n’aurait gagné qu’une place au classement à l’Ouest. Kevin Durant a préféré rester dans l’Arizona, au sein de la 11e équipe de la conférence (26v-28d), située juste derrière la formation californienne (28v-27d).

Les Suns ne sont donc virtuellement qualifiés pour aucune des phases finales. Impensable au regard du talent accumulé au sein de l’effectif. Mais pour quantité de facteurs, de la complémentarité au sein même de l’équipe aux blessures, la formation coachée par Mike Budenholzer ne décolle pas.

« On a bien commencé. On pourrait clairement mieux jouer. J’ai l’impression qu’il y a plusieurs facteurs. Certains gars sont entrés et sortis du cinq. On ne prend pas suffisamment de rebonds, on perd des ballons », commence par lister « KD », en faisant notamment référence au changement de statut de Bradley Beal.

Depuis début janvier, l’ancien All-Star des Wizards, qui tourne à un peu moins de 17 points de moyenne depuis, est le 6e homme de luxe de l’équipe. Cet ajustement, couplé à l’arrivée de Nick Richards dans le cinq, poussant Jusuf Nurkic vers la sortie, a eu des effets un temps.

Un mauvais mois de février

Également grâce à un calendrier favorable, les Suns ont rebasculé dans le positif. Mais cette dynamique s’est brisée en février. Les Suns, seulement 25e au classement des meilleures équipes au rebond, n’ont remporté qu’une de leurs sept dernières sorties… « On va être meilleurs sur les fondamentaux. Si on corrige ça après la coupure, on aura une meilleure chance de gagner des matchs », se projette Kevin Durant.

Il ajoute : « On a également fait quelques changements dans le cinq qui nous aideront, en ajoutant plus de taille à notre cinq, ça peut aider aussi. Lors de nos derniers matches, on a mieux joué. Même si on a perdu deux matches (ndlr : face aux Grizzlies et aux Rockets), j’ai l’impression qu’on joue mieux, un jeu plus stable grâce à ces changements de cinq. »

Sera-ce suffisant pour relancer leur saison alors que les Suns vont repartir la semaine prochaine avec un « road trip » face à des adversaires à leur portée (Spurs, Bulls,Raptors…) ? « On est tous en train de réaliser. Il nous reste 28 ou 29 matchs pour y arriver. C’est la partie la plus sympa, essayer de trouver comment sortir d’un marasme », termine Durant.