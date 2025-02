Cleveland explose les tarifs pour revenir en WNBA !

Les villes, et les franchises NBA, se bousculent pour intégrer la WNBA, et selon le Sports Business Journal, la prochaine franchise devrait voir le jour à Cleveland. Il s’agira de la 16e franchise, et elle devrait intégrer le championnat en 2028.

Vu le nombre de dossiers de candidatures, la ligue féminine devrait revoir ses plans, et passer très rapidement de 16 à 18 franchises. Les favoris pour ces deux potentielles franchises supplémentaires sont Philadelphie, Houston, Nashville, Detroit et Miami, bien que la ligue précise qu’aucune décision n’est encore finalisée.

« La WNBA a reçu des offres officielles de plusieurs groupes de propriétaires intéressés dans différents marchés et nous sommes en train d’évaluer ces propositions », a déclaré un porte-parole de la WNBA dans un communiqué.

La franchise de Cleveland devrait donc rejoindre la ligue dans trois ans et évoluer au Rocket Mortgage FieldHouse. La franchise reprendra le nom des Cleveland Rockers, l’une des équipes fondatrices de la WNBA, dissoute après la saison 2003 lorsque l’ancien propriétaire Gordon Gund n’avait pas réussi à la vendre en raison de la baisse des revenus et d’une fréquentation irrégulière.

Plus de vingt ans plus tard, la popularité croissante de WNBA a fait exploser les frais d’expansion.

La WNBA dépose des noms de franchises…

Les Golden State Valkyries, 13e franchise de la WNBA qui débutera en mai, ont payé 50 millions de dollars pour intégrer la ligue, tandis que Toronto et Portland — 14e et 15e franchises — ont respectivement déboursé 115 et 125 millions de dollars. Désormais, ce prix a doublé.

Il y a deux semaines, la WNBA a déposé des demandes de marque pour le nom Rockers, ainsi que pour trois autres anciennes franchises : les Houston Comets, les Detroit Shock, les Miami Sol et les Charlotte Sting — des indices sur les prochaines équipes, bien que rien ne soit certain.

Bientôt le retour des Comets ?

Selon des sources, Houston serait le mieux placé pour obtenir la 17e franchise, notamment parce que les Rockets ont récemment construit un tout nouveau centre d’entraînement, et parce que le propriétaire Tilman Fertitta, est déterminé à faire revivre les Comets.

Philadelphie serait également un sérieux prétendant. Des sources indiquent que lorsque Josh Harris, propriétaire des Sixers, s’est associé à Comcast pour construire une nouvelle salle à Philadelphie, l’objectif principal était d’y accueillir une équipe WNBA aux côtés des Sixers et des Flyers (NHL).