Stats & Highlights | Les Rockets arrêtent leur série noire, les Bucks enfoncent les Sixers

LaMelo Ball absent de dernière minute, les Hornets ont vite pris l’eau face aux Pistons, Moussa Diabaté devant rapidement quitter ses partenaires suite à un coup d’Isaiah Stewart au visage…

Avec Dennis Schröder en tenue, Detroit a ainsi pris jusqu’à 28 points d’avance dans le deuxième quart-temps, avant que Seth Curry (26 points à 5/9 de loin) ne mène le comeback de Charlotte. Revenus à une possession dans le dernier quart-temps, les joueurs de Charles Lee n’ont toutefois pas été plus loin, la faute à un Cade Cunningham (19 points, 12 passes, 10 rebonds) qui signe son 8e triple-double de la saison, et aux bonnes coupes de Jalen Duren (16 points, 12 rebonds) pour relancer la machine.

Côté Charlotte, Tidjane Salaün (8 points à 1/12 au tir) s’est constamment cassé les dents sur la défense adverse.

Obligé de quitter ses partenaires au bout de trois minutes, à cause d’une blessure au dos, Alperen Sengun pourrait être incertain pour le All-Star Game. Également privés de Fred VanVleet et toujours Jabari Smith Jr, les Rockets ont réussi à mettre fin à leur série de six revers consécutifs dans un match âpre face aux Raptors.

Enfin, les Sixers continuent de s’enfoncer en concédant une troisième défaite consécutive, face aux Bucks. Pourtant privés de Giannis Antetokounmpo, les hommes de Doc Rivers se sont appuyés sur un grand Damian Lillard (43 points, 8 passes), qui a profité de la très faible résistance défensive de cette frustrante équipe de Philadelphie.

Pourtant, le « Big Three » était là, mais Paul George semble avoir toutes les peines du monde à savoir quoi faire aux côtés du duo Tyrese Maxey – Joel Embiid. Et c’est d’ailleurs avec Guerschon Yabusele (18 points), que le meneur (39 points) a tenté un holdup désespéré sur la fin… qui a juste réussi à faire frémir Milwaukee.

Detroit – Charlotte : 112-102

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 112 CHA 102 HOU 94 TOR 87 MIL 135 PHI 127

Houston – Toronto : 94-87

Milwaukee – Philadelphie : 135-127

