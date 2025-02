Anthony Edwards fait encore des misères aux Rockets

Portés pas un match à 49 points d’Anthony Edwards face à Chicago la veille, les Wolves s’appuient encore sur leur arrière All-Star, qui inscrit pas moins de 18 points, dans ce premier quart-temps. L’attaque de Minnesota est parfois brouillonne, avec des ballons perdus, et la défense pas toujours en place. Les Rockets peuvent donc aborder le deuxième quart-temps en menant (32-33).

Ça se confirme dans les minutes suivantes avec un Jalen Green juste et efficace. Un petit moment de tension entre Anthony Edwards et Dillon Brooks profite aux Wolves, qui se mettent alors à mieux défendre. Sauf que ça ne dure pas. Alperen Sengun peut frapper à mi-distance, puis à 3-pts, avec Green toujours aussi bon, et comme Edwards est pris à deux, Minnesota tousse et subit le rythme, très offensif, de la rencontre (66-71).

Les Rockets craquent sur la fin

La dynamique ne change pas en troisième quart-temps. Seulement, ce n’est plus Jalen Green qui alimente la marque côté texan mais Cam Whitmore. Pour les Wolves, Jaylen Clark peut bien apporter deux paniers primés de suite, l’écart est encore là (92-98). Avec une grosse défense et un 6-0 pour débuter le dernier acte, les troupes de Chris Finch reviennent rapidement à hauteur. Le tout avec « Ant » sur le banc.

Quand le All-Star rentre à nouveau sur le parquet, il permet de placer un coup d’accélérateur. Les Wolves ont alors le vent dans le dos et Mike Conley apporte cinq points en quelques secondes pour faire plier des Rockets totalement noyés dans le « money time ». Deuxième victoire de suite pour Minnesota (127-114) et deuxième sortie d’affilée à 40 points pour Anthony Edwards, qui avait déjà fait des misères à Houston il y a quelques semaines.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Encore un gros match d’Anthony Edwards. La performance de l’arrière n’a pas été linéaire, loin de là. Excellent en premier quart-temps avec 18 unités, son deuxième et troisième sont très mauvais avec 1/11 au shoot ! En dernier acte, alors que Minnesota a fait un premier effort pour passer devant, il sort du banc et enfonce le clou avec 16 points, malgré une défense agressive de Houston, avec des prises à deux et du contact (il a souvent terminé au sol en seconde période). Mais avec ses paniers primés et ses pénétrations, il termine avec 41 points, après en avoir marqué 49 la veille, 7 rebonds et 6 passes.

– Un 1 000e shoot à 3-pts déjà pour « Ant ». S’il n’a pas marqué le panier de la victoire face aux Rockets comme fin décembre 2024, Anthony Edwards en a néanmoins profité pour inscrire le 1 000e shoot à 3-pts de sa carrière, à 23 ans et 185 jours, faisant de lui le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à atteindre cette barre symbolique.

– Houston, on a un problème. Vivement la coupure pour les Rockets, qui enregistrent une cinquième défaite d’affilée. Les hommes d’Ime Udoka ont eu la main sur la partie, ont réussi un bon match pendant 36 minutes, même s’ils ne défendaient pas aussi fort que prévu. Ils ont payé ce manque ensuite, car leur dernier quart-temps est raté avec seulement 16 points à 3/13 au shoot ! Ils ont été noyés par la pression collective de Minnesota et les shoots d’Edwards, comme sonnés, sans pouvoir offrir la moindre réaction.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.