Avec 49 points, Anthony Edwards a pris les Bulls par les cornes

Tandis que De’Aaron Fox et Zach LaVine effectuaient leurs débuts sous leurs nouvelles couleurs, les Bulls, troisième équipe impliquée dans ce gros transfert, n’avaient pas encore leurs recrues – Zach Collins, Kevin Huerter et Tre Jones – pour affronter Minnesota. Anthony Edwards en a donc profité, surtout avec les absences de Julius Randle et Donte DiVincenzo.

Pourtant, malades depuis quelques jours et sur deux défaites de rang, les Wolves n’étaient pas en position de l’emporter en deuxième quart-temps. « Merde, on est derrière », constate alors l’arrière, qui va accélérer en troisième quart-temps avec 20 points.

« Je voulais être agressif », confirme-t-il. « C’est ce que les coaches ont dit toute la semaine : on est catastrophique à domicile et on a de l’énergie quand on joue à l’extérieur. On ne l’a pas chez nous. Je voulais apporter de l’énergie dans cette partie. »

Avec plus de réussite, il passait la barre des 50 points

Un chiffre montre bien l’envie d’agresser la défense de Chicago chez Anthony Edwards : il a shooté 18 lancers-francs, son record de saison égalé. « Vu notre situation actuellement, on a besoin de soirée comme ça de sa part. J’ai adoré son agressivité, ses passages sur la ligne », commente Chris Finch.

Le All-Star va terminer cette partie avec 49 points à 13/28 au shoot, dont six paniers primés. Aurait-il pu aller chercher les 50 unités ? Oui et ce n’est pas faute de ne pas avoir essayé. Mais entre ses quatre derniers shoots manqués et son seul lancer-franc laissé en route, il reste à la porte de cette performance.

« Ce n’est pas frustrant. Ça reste un match et j’ai 23 ans », explique celui qui a déjà deux performances à 50 points au compteur, dont une pointe à 53 cette saison face aux Pistons. « Si Dieu me permet de jouer encore au moins dix ans, jusqu’à mes 33 ans, et si je suis aussi bon que je le veux, je pense pouvoir marquer 50 points. Je voulais le faire, mais ce n’est grave de ne pas avoir réussi. Ça va aller. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 50 37 44.6 42.1 83.9 0.8 5.0 5.8 4.5 2.0 1.2 3.4 0.7 26.9 Total 352 35 44.6 36.6 80.0 0.7 4.5 5.3 4.2 2.0 1.3 2.9 0.6 23.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.