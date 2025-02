Les trois derniers jours résument parfaitement la saison des Warriors. Une victoire convaincante contre le Thunder, suivi d’un revers sans la moindre vie face à des Suns qui sont juste devant eux au classement de la conférence Ouest. L’espoir ressenti par toute la Dub Nation dans la nuit de mercredi à jeudi semble bien loin, et les Warriors se retrouvent encore une fois coincé à 50% de victoires, incapable d’enchainer.

« C’est décevant, c’est décevant, » râlait Steve Kerr, « surtout après l’énergie qu’on avait montré contre Oklahoma City. »

Il faut remonter à la période du 10 au 15 novembre 2024 pour voir Golden State gagner trois matchs de suite. Deux victoires cette nuit et contre Orlando lundi auraient pu les faire remonter au classement alors que la date butoir des transferts se rapproche à grand pas. Les voilà cependant de retour à la case départ.

L’effectif actuel ne peut pas gagner le titre

« Vu notre bilan, on ne peut pas se dire « ok, on est assez bon, pas besoin de faire quelque chose, » c’est simplement notre réalité, » avouait Steve Kerr avant la lourde défaite contre Phoenix cette nuit. « Et Mike Dunleavy Jr. fait son travail pour voir si il y a un transfert qui peut bonifier l’équipe. Ça ne veut pas dire que ça va se faire mais on se doit d’étudier toutes les options, même si je suis tout à fait à l’aise avec l’idée de finir la saison avec l’effectif actuel si besoin. »

Les joueurs de Golden State avancent donc dans l’obscurité la plus totale, ne sachant pas s’ils risquent d’enfiler un autre maillot dans les cinq prochains jours. Tous sauf un.

« Évidemment, pour les joueurs comme Stephen Curry, ce n’est pas la même chose car ils peuvent dicter ce qu’ils veulent faire mais pour la majorité des joueurs, ils doivent pouvoir être précieux et professionnels pour leur équipe tout en sachant qu’ils peuvent se retrouver ailleurs du jour au lendemain, » décrivait Steve Kerr, qui a été transféré trois fois dans sa carrière de joueur.

Avec un bilan et niveau de jeu moyens, tous les joueurs, vétérans ou non, ont été logiquement et d’une façon ou d’une autre dans les rumeurs de transferts. Quelle est donc l’ambiance dans le vestiaire des Warriors alors que les Lakers et les Mavericks viennent de réaliser le « transfert du siècle« .

Zach LaVine ou Nikola Vucevic dans le viseur ?

« Je pense que les gars sont vraiment professionnels parce que je ne ressens aucune tension dans le vestiaire. Tout le monde comprend le business de la NBA, c’est la partie la plus difficile à gérer de notre travail, » assurait Steve Kerr. « Vous vous attachez à des gens et du jour au lendemain ils peuvent être envoyer ailleurs. Que ce soit un transfert, la free agency, un coach qui se fait virer, vous construisez des liens forts parce que vous partagez des moments forts avec tout le monde, et d’un coup, pouf ils ne sont plus là. C’est vraiment bizarre. »

Kevon Looney, Gary Payton II, et Andrew Wiggins étaient des éléments clés du titre de 2022 et sont des piliers du vestiaire mais ils risquent d’être sacrifiés pour aller chercher des joueurs plus talentueux (les noms de Zach LaVine et/ou Nikola Vucevic ont souvent été cités du côté de Golden State) capables d’aider Stephen Curry à porter le fardeau offensif de l’équipe.

Si un ou deux de ses trois joueurs doivent partir, le groupe passera à autre chose même s’ils auront surement tous le cœur lourd. Là est la dure réalité de la NBA.

« On demande aux joueurs d’être loyaux et de tout donner pour le groupe parce que c’est leur boulot mais même si ils font ça, ils n’ont aucune garantie de rester ici, » se lamente Kerr. « C’est vraiment difficile pour les joueurs mais s’ils veulent être productifs et s’ils veulent faire carrière en NBA, ils n’ont pas le choix. Ils doivent passer outre. »

L’échange entre Luka Doncic et Anthony Davis prouve que personne n’est à l’abri, ni intransférable. Et si Stephen Curry était échangé…

Propos recueillis à San Francisco.