Karl-Anthony Towns ne voulait pas casser le rythme des Wolves

NBA – Maladroit pour son retour après 18 matchs manqués, l’intérieur a contribué au succès important des Wolves face aux Hawks.

Il a levé la main au ciel pour bien signifier qu’il était l’auteur de la claquette. Et sans doute aussi pour faire remarquer, en inscrivant le premier panier du match pour les Wolves, qu’il était de retour après une longue période d’absence. Opéré d’un genou, Karl-Anthony Towns venait de rater les 18 derniers matchs de son équipe.

L’intérieur du Minnesota a rejoué cette nuit face aux Hawks. Un retour sans coup d’éclat, avec 11 points pour autant de tirs tentés (4/11 dont 1/6 de loin), mais 8 passes et 5 rebonds en 28 minutes de jeu.

« J’ai étudié ces gars. Ils jouent tellement bien. Je ne voulais rien gâcher, continuer à faire tourner le ballon », résume le géant, affichant sa complicité après la rencontre auprès de Rudy Gobert, l’homme de cette rencontre.

Une convalescence à observer

Une complicité également visible dans le jeu, à l’instar de sa magnifique offrande délivrée, par dessus l’épaule, en tout début de rencontre pour un dunk du Français. « Le fait d’avoir eu autant de temps pour observer cette équipe et de la voir sous un autre angle m’a permis de bien comprendre ce que je peux faire sur le terrain pour aider cette équipe et avoir le plus d’impact possible sur elle », ajoute-t-il.

Sur l’ensemble de la soirée, le KAT a eu du mal sanctionner, surtout de loin. Mais sur une fixation et une passe laser d’Anthony Edwards, il a converti un panier à 3-points très important pour redonner un point d’avance à son équipe, avec un peu plus de deux minutes à jouer.

« Mes shoots ne rentraient pas, j’avais besoin d’en rentrer un et je suis heureux d’avoir pu convertir celui dont j’avais besoin. Le prochain match sera une autre histoire », promet l’intérieur en se projetant sur le dernier match de l’année face aux Suns.

On rappelle qu’en son absence sur cette séquence de 18 matchs, les Wolves ont maintenu leur dynamique avec 12 victoires pour 6 défaites. L’obtention de la première place à l’Ouest reste d’actualité, même si les coéquipiers de Towns ne sont pas maîtres de leur destin.