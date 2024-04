Le MVP de la nuit | Rudy Gobert signe le match parfait !

Alors que les Wolves retrouvaient Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert lui a volé la vedette ! Dans une rencontre pas si bien maîtrisée que ça face aux Hawks de son ancien coach Quin Snyder, le Français a plané sur la raquette pour signer l’un de ses meilleurs matches en carrière : 25 points, 19 rebonds, 5 contres à 10 sur 10 aux tirs ! On lui reprochera juste les trois lancers-francs laissés en route, et on lui donnera donc la note de 19 sur 20.

Anthony Edwards malade et Towns en phase de reprise, le Français a tenu la baraque pour arracher cette victoire (109-106). « Depuis que je suis gamin, je n’ai jamais vraiment aimé perdre… Je pense que tout part de là » explique Gobert à propos de sa détermination. « Je pense qu’il y a aussi beaucoup d’expérience derrière tout ça, sur le fait de prendre conscience que chaque match compte, que chaque action compte… Je déteste perdre un match de deux points, et avoir des regrets. Donc j’essaie de tout donner pour n’avoir aucun regret. »

Le joueur clé pour aller chercher le titre ?

Pour Chris Finch, il y a une différence entre les joueurs qui aident à gagner des matches, et ceux qui empêchent de perdre. Et Gobert fait donc partie de la deuxième catégorie. Cette nuit, les Wolves ont gâché une avance de 17 points, mais ils ont réussi à éviter la défaite.

« Quand Rudy joue avec ce niveau de confiance et à ce niveau, on est difficile à battre » explique Towns, auteur de 11 points pour sa reprise. Pour Gobert, son coéquipier leur a donné « un petit coup de pouce » dans cette rencontre, et « c’était le moment idéal pour nous ».

Revenus à égalité avec le Thunder et les Nuggets dans la lutte pour la 3e place, les Wolves n’ont pas leur destin entre les mains, et ils reçoivent les Suns dimanche. Pour espérer prendre la 1ère place, ils devront compter sur une victoire face à Phoenix, mais aussi une défaite de Thunder face aux Mavericks. C’est peu probable puisque Dallas n’a plus rien à jouer, assuré de finir 5e.