Karl-Anthony Towns attendu ce vendredi avec les Wolves

Comme espéré, Karl-Anthony Towns sera revenu à temps de sa déchirure d’un ménisque de son genou gauche, puisque ESPN annonce qu’il est attendu en tenue dès ce vendredi avec les Wolves, à l’occasion de la réception des Hawks.

Une reprise que l’on sentait arriver depuis quelques jours, puisque « KAT » avait été autorisé à s’entraîner normalement juste après que Anthony Edwards ne laisse entendre qu’il rejouerait bientôt, après une victoire face aux Lakers.

C’est en tout cas une excellente nouvelle pour Minnesota (55-25), toujours à la lutte pour terminer à la première place de la conférence Ouest, malgré sa récente défaite à Denver. Surtout, la franchise envisage de signer un parcours (très) longue durée en playoffs, au sortir de la deuxième meilleure saison régulière de son histoire (derrière 2003/04, finale de conférence).

On se rappelle qu’avant de se blesser, Karl-Anthony Towns, nommé All-Star cette année, tournait à 22.1 points, 8.4 rebonds et 3.0 passes de moyenne, le tout à 51% au tir, 42% à 3-points (career-high) et 87% aux lancers-francs (career-high). Formant un trio de plus en plus redoutable avec Anthony Edwards et Rudy Gobert.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 60 33 50.6 42.3 87.4 1.5 6.9 8.4 3.0 3.3 0.7 2.8 0.7 22.1 Total 571 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.9 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.