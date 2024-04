Présentation de la finale NCAA | Purdue défie la montagne Connecticut

Dix-sept ans que ce n’est pas arrivé en NCAA. Depuis le doublé du Florida de Joakim Noah en 2006 et 2007, aucun champion NCAA n’est parvenu à conserver son titre. C’est dire si une victoire de Connecticut face à Purdue serait un événement, et la finale se déroule ce soir à Phoenix. Vainqueurs en finale de San Diego State la saison passée, les Huskies semblent intouchables dans cette March Madness avec des victoires de 39, 17, 30, 25 et 14 points d’écart ! Ce qui donne une moyenne de 25 points d’écart…

Malgré la perte de quelques joueurs majeurs, comme Andre Jackson Jr. (Bucks) et Jordan Hawkins (Pelicans), UConn n’a pas faibli avec seulement trois défaites pendant la saison, et l’équipe reste sur 12 succès d’affilée. Les points forts ? Une défense qui limite ses adversaires sous les 45% à 2-points, une attaque équilibrée avec Stephon Castle et Tristen Newton sur les extérieurs et la paire Karaban-Clingan sous les panneaux, mais aussi un banc capable de faire la différence, comme face à Alabama en demi-finale. L’effectif est dense, et c’est un vrai rouleau-compresseur capable de jouer 40 minutes sans faiblir. On l’a d’ailleurs vu face à Alabama, qui a résisté pendant 30 minutes avant de craquer.

Zach Edey, une domination historique

En face, il y a Purdue, l’autre grand favori de la March Madness. C’est une finale rêvée, et seuls les Boilermakers semblent capables de stopper la route de UConn vers le doublé. Pour cela, Matt Painter peut compter sur le meilleur joueur de la saison, l’immense Zach Edey. Du haut de ses 2m24, le Canadien est un monstre dans le basket universitaire, et il tourne à 28 points, 15.4 rebonds, 2.2 passes et 1.8 contre de moyenne. Zach Edey n’est que le 3e joueur de l’histoire à cumuler au moins 140 points et 70 rebonds dans un tournoi NCAA. Les deux autres ? Jerry West et Elgin Baylor. Purdue, c’est aussi un mental énorme pour faire oublier les grosses défaillances des deux dernières saisons. À l’inverse des Huskies, le banc est plus léger, et seul Mason Gillis est capable de peser sur une rencontre.

Pronostic : Connecticut

À ne pas rater

Le duel Edey – Clingan. On se croirait revenu dans les années 70 ou 80 lorsque les pivots dominaient le basket universitaire. Face à face, les 2m24 de Zach Edey, meilleur joueur de la NCAA depuis deux ans, et les 2m18 de Donovan Clingan, annoncé dans le Top 10 de la prochaine Draft. L’agressivité d’Edey est réellement impressionnante, et c’est une machine à récupérer des lancers-francs. Clingan plait davantage aux scouts NBA par sa mobilité et son toucher.

Le saviez-vous ?

Un deuxième titre pour Purdue ? Alors que Connecticut vise un 6e titre, il s’agira de la deuxième finale de l’histoire de Purdue, après celle perdue en 1969 face à UCLA. Pourtant, les Boilermakers ont déjà un titre à leur effectif. C’était en 1932, et ils étaient emmenés par le légendaire John Wooden. À l’époque, il n’y avait pas de tournoi pour désigner le champion NCAA, et c’est un comité d’experts qui se réunissait pour désigner la meilleure équipe de la saison. Le plus fou, c’est que Purdue avait été choisie douze ans plus tard !

Parcours

Purdue

1er tour : 78-50 contre Grambling (#16)

2e tour : 106-67 contre Utah State (#8)

Sweet Sixteen : 80-68 contre Gonzaga (#5)

Elite Eight : 72-66 contre Tennessee (#2)

Demi-finale : 63-50 contre North Carolina State (#11)

Connecticut

1er tour : 91-52 contre Stetson (#16)

2e tour : 75-58 contre Northwestern (#9)

Sweet Sixteen : 82-52 contre San Diego State (#5)

Elite Eight : 77-52 contre Illinois (#3)

Demi-finale : 86-72 contre Alabama (#4)

Télévision

A 3h00 sur beIN SPORTS 1