Une soirée inoubliable pour Andre Jackson Jr.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et la blessure de Jae Crowder a permis au rookie Andre Jackson Jr. de récupérer du temps de jeu. Le débutant des Bucks n’oubliera pas cette soirée puisqu’avant la rencontre, Bobby Portis et Khris Middleton lui avaient remis sa bague de champion NCAA, au milieu du terrain.

« C’était bizarre », reconnaît-il à propos de cette cérémonie improvisée. « Je ne m’y attendais pas. J’étais un peu surpris. Je n’étais pas aussi enthousiaste que je l’aurais voulu. C’était juste avant le match, et j’étais très concentré sur ce que nous allions faire. C’est bien maintenant de regarder en arrière, d’apprécier et de garder ces souvenirs de tous ces moments vécus avec mes coéquipiers à UConn, de penser à ces expériences et d’essayer de les recréer ici. C’était vraiment une grande expérience. »

Une soirée inoubliable aussi parce qu’il a eu un vrai impact sur la victoire des Bucks.

Alors que les Bulls avaient recollé au score, Andre Jackson Jr. va arracher deux rebonds offensifs, qui apporteront quatre points. Puis il va s’en aller inscrire un « floater », avant de poser un gros écran pour un 3-points de Pat Connaughton. Sous son impulsion, Milwaukee signe un 11-0 pour repousser Chicago.

Une étincelle en sortie de banc

Avec 5 points et 3 rebonds en 13 minutes, mais aussi une grosse défense, l’ancien leader de UConn a démontré qu’il pouvait répondre présent, autrement que dans le « garbage time ».

« Je peux avoir un impact sans marquer de points », explique-t-il. « Je me contente de faire des écrans, d’être au bon endroit pour créer de l’espace pour les gars qui ont besoin du ballon. Dans cette équipe, si je suis sur le terrain, je suis sans doute la cinquième option en attaque. Je vais juste essayer de faire le maximum pour donner aux autres des positions franches, de compenser leurs échecs et d’essayer de trouver un autre gars. »

Une mentalité qui séduit ses aînés à Milwaukee, comme Khris Middleton.

« Il joue très bien, et il apporte de l’énergie dès qu’il entre » constate l’ailier des Bucks. « Il est partout, et on voit qu’il commence à faire évoluer son rôle en attaque. J’avais besoin de lui ce soir. À chaque match auquel il participe, il apporte une étincelle depuis le banc – une étincelle positive, que ce soit pour changer le jeu, accélérer un peu les adversaires. Vous pouvez voir le potentiel là-bas. C’est un joueur intelligent qui sait comment jouer, qui sait utiliser son énergie et ses qualités athlétiques comme il faut. »