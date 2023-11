Les Bucks se rassurent face aux Bulls

Pour leur deuxième match en deux jours, les Bulls ont pris un éclat d’entrée de jeu, sans jamais véritablement s’en remettre. Derrière les double-double de Giannis Antetokounmpo (35 points, 11 rebonds) et Bobby Portis (19 points, 10 rebonds – deux records de saison), les Bucks renouent avec le succès à domicile (118-109), après leurs deux revers consécutifs en déplacement à Indiana et Orlando.

Dès le premier quart, les joueurs d’Adrian Griffin ont effectivement pris l’avantage au score avec un +12 conclu par une interception suivie d’un gros dunk de MarJon Beauchamp. Ils vont même boucler la période sur un 3-points au buzzer de Giannis Antetokounmpo, déjà à 13 points à ce moment du match, bien accompagné par Bobby Portis (35-18).

Giannis s’occupe de tout

Ils compteront jusqu’à 17 points d’avance en première mi-temps avant que les Bulls ne réduisent leur retard. Mais, à l’image d’un nouveau dunk surpuissant du « Greek Freak » en contre-attaque, ou de cet autre après un « spin move » pour se débarrasser de Patrick Williams, les Bucks ont dominé leur sujet avant la pause (59-49).

Il faut croire que les Bulls se sont fait remonter les bretelles à la pause car ils prennent le mors aux dents au retour des vestiaires. DeMar DeRozan nous délivre une passe incroyable, par-dessus l’épaule en plein « hang time » pour le 3-points dans le coin de Coby White avant que Nikola Vucevic ne trompe la vigilance des Bucks avec un dunk furtif pour égaliser à 64 partout, sur un 15-5 d’entrée.

Finalement, avec la jeunesse et la fougue de son banc, dont Beauchamp et Cam Payne mais aussi Andre Jackson Jr, les Bucks remettent la main sur le match. Une impression confirmée avec le retour aux affaires d’Antetokounmpo qui inscrit 14 de ses 35 points en dernier quart. Malgré les efforts de Zach LaVine et Vucevic qui combinent pour 23 des 35 points de leur équipe sur la période, Chicago doit à nouveau s’incliner, pour la 7e fois de la saison déjà (118-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La passe super acrobatique de DeMar DeRozan dans le trafic. On est en troisième quart, en plein durant le « comeback » des Bulls et, après un contre de Lopez sur Vucevic, DeRozan récupère le ballon en tête de raquette. Le All-Star s’engage alors dans la peinture sans trop savoir quoi faire du cuir. Il a déjà quitté ses appuis, lancé à pleine vitesse dans une volte pour éviter Pat Connaughton, mais il se retrouve face à Lopez. C’est alors qu’il décide, toujours en l’air, d’envoyer une passe derrière lui pour Coby White seul dans le coin à 3-points. Un petit bijou d’improvisation et une passe décisive des plus spectaculaires !

– La galère continue pour Damian Lillard. De retour au jeu après deux matchs sur la touche à cause d’une blessure au mollet, le meneur n’était clairement pas dans le rythme. Avec un petit 3/17 aux tirs pour 12 points seulement, l’ancienne superstar des Blazers a bien du mal à trouver ses repères dans sa nouvelle équipe. Sur ce début de saison, il tourne à 40% de réussite aux tirs dont 29% à 3-points, des « career lows » qui inquiètent…

– Khris Middleton dépasse Michael Redd. Avec ses 13 points en 19 minutes, Middleton vient de dépasser Redd sur la liste des meilleurs scoreurs de l’histoire de la franchise du Wisconsin. Il est désormais le cinquième dans l’histoire des Bucks derrière Antetokounmpo (16 575), Kareem Abdul-Jabbar (14 211), Glenn Robinson (12 010) et Sidney Moncrief (11 594).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.