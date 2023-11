Jae Crowder ne reviendra qu’en 2024 !

Mauvaise nouvelle pour Milwaukee et son nouveau coach Adrian Griffin qui perd un élément important de sa rotation à l’aile. Dans la bataille perdue face à Orlando, les Bucks ont ainsi également encaissé la blessure de Jae Crowder et ce n’est pas anodin, puisque l’ancien ailier des Celtics, du Heat et des Suns possède le 3e plus gros temps de jeu de l’équipe, derrière Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard.

Le vétéran est sérieusement touché puisque les examens ont révélé une déchirure de l’adducteur gauche et des muscles abdominaux. Au point que la franchise précise que son joueur va passer sur le billard dès aujourd’hui, et que son indisponibilité serait « approximativement » de huit semaines. On ne le reverra donc qu’en 2024 !

Cette nuit, face aux Bulls, Adrian Griffin a distribué les minutes de Jae Crowder à Pat Connaughton et au jeune Marjon Beauchamp.

Jae Crowder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DAL 78 17 38.4 32.8 64.4 0.5 2.0 2.4 1.2 1.6 0.8 0.6 0.2 5.0 2013-14 DAL 78 16 43.9 33.1 75.4 0.6 1.9 2.5 0.8 1.3 0.8 0.5 0.3 4.6 2014-15 * All Teams 82 20 42.0 29.3 77.3 0.9 2.7 3.6 1.2 1.7 0.9 0.6 0.3 7.7 2014-15 * BOS 57 24 41.8 28.2 76.2 1.1 3.6 4.6 1.4 2.0 1.0 0.7 0.4 9.5 2014-15 * DAL 25 11 43.4 34.2 90.9 0.5 0.7 1.2 0.5 1.0 0.6 0.4 0.2 3.6 2015-16 BOS 73 32 44.3 33.6 82.0 1.0 4.2 5.1 1.9 2.7 1.7 1.1 0.5 14.2 2016-17 BOS 72 33 46.3 39.8 81.1 0.7 5.1 5.8 2.2 2.2 1.0 1.1 0.3 13.9 2017-18 * All Teams 80 26 40.4 32.3 81.8 0.7 2.7 3.4 1.2 2.3 0.8 0.9 0.3 9.7 2017-18 * CLE 53 25 41.8 32.8 84.8 0.8 2.5 3.3 1.1 2.3 0.8 0.8 0.2 8.6 2017-18 * UTH 27 28 38.6 31.6 76.8 0.7 3.1 3.8 1.5 2.3 0.9 1.2 0.3 11.8 2018-19 UTH 80 27 39.9 33.1 72.1 0.8 4.1 4.8 1.7 2.1 0.8 1.1 0.4 11.9 2019-20 * All Teams 65 29 40.1 34.3 77.6 0.8 5.1 5.9 2.5 2.2 1.1 1.1 0.4 10.5 2019-20 * MEM 45 29 36.8 29.3 78.9 0.9 5.3 6.2 2.8 1.9 1.0 1.2 0.3 9.9 2019-20 * MIA 20 28 48.2 44.5 73.3 0.6 4.8 5.4 1.8 2.9 1.3 0.8 0.5 11.9 2020-21 PHX 60 28 40.4 38.9 76.0 0.5 4.2 4.7 2.1 2.1 0.8 0.9 0.5 10.1 2021-22 PHX 67 28 39.9 34.8 78.9 0.5 4.8 5.3 1.9 2.6 1.4 0.8 0.5 9.4 2022-23 MIL 18 19 47.9 43.6 83.3 0.9 2.9 3.8 1.5 1.5 0.7 0.4 0.3 6.9 2023-24 MIL 9 27 53.2 51.6 58.3 0.4 3.4 3.9 1.7 1.6 0.8 0.4 0.3 8.1 Total 762 25 41.9 34.9 77.6 0.7 3.6 4.3 1.6 2.1 1.0 0.9 0.4 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.