Keegan Murray et Harrison Barnes obligés d’en faire plus

Maintenant que Malik Monk est absent jusqu’en mai et que Kevin Huerter ne rejouera pas de la saison, les Kings vont devoir se faire violence collectivement pour éviter de connaître une fin d’exercice prématurée, alors qu’ils ne sont que 8e à l’Ouest (43-31) et donc bien partis pour passer par la case « play-in ».

Afin de résister aux retours des Lakers ou des Warriors, et de se qualifier pour une deuxième campagne de playoffs consécutive, les hommes de Mike Brown auront notamment besoin que Keegan Murray et Harrison Barnes en fassent plus, pour aider au mieux Domantas Sabonis et De’Aaron Fox.

« Keegan doit hausser son niveau de jeu et [Harrison] aussi » prévient ainsi le coach de Sacramento, qui a aussi « augmenté les minutes » de Davion Mitchell et vu revenir Trey Lyles ainsi que Sasha Vezenkov dans sa rotation.

Ce qui rejoint, finalement, l’avis de De’Aaron Fox : « Je pense que cela nous ouvre encore plus le jeu » constate le meneur, sur la confiance et l’agressivité de ses deux coéquipiers. « S’ils sont chauds et que les défenseurs continuent de se concentrer sur moi par exemple, je pense que cela leur facilite juste le jeu. Même s’ils ne mettent pas dedans, cela continue de leur offrir des positions de tir faciles. »

Des responsabilités nouvelles à assumer

Titulaires aux postes 3/4, Keegan Murray et Harrison Barnes auront donc une importance capitale au coeur de la fin de saison des Kings, puisqu’il va falloir compenser la perte des 26 points de moyenne apportés par le tandem Malik Monk – Kevin Huerter.

« Avec quelqu’un comme Malik absent, Domantas et moi devons être meilleurs » déclare déjà De’Aaron Fox, sans se défiler. « Mais il y aura des matchs où cela ne fonctionnera pas et il faudra que d’autres joueurs haussent leur niveau de jeu. En tant qu’équipe, nous avons besoin que tout le monde hausse le ton et pas seulement une personne. »

Ainsi, Keegan Murray et Harrison Barnes doivent tous deux assumer leurs responsabilités nouvelles même si, à en croire Mike Brown, c’est peut-être Murray qui reste le plus attendu et qui peut véritablement tirer son épingle du jeu, compte tenu de ses récents progrès individuels.

« Keegan en est arrivé à un point où il trouve un moyen de marquer depuis chaque endroit du terrain » explique le Coach de l’année en titre, déjà très protecteur avec son joueur de 23 ans en cours de saison. « Ce n’est plus seulement un tireur à 3-points, il parvient à accéder au cercle, il possède un joli tir en suspension et, désormais, il peut tirer à 3-points en sortie de dribble et en mouvement. »

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 69 33 46.3 36.1 81.7 1.3 4.1 5.4 1.7 2.7 1.0 0.8 0.7 15.0 Total 149 31 45.8 38.8 79.6 1.2 3.8 5.0 1.4 2.4 0.9 0.8 0.6 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Harrison Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 81 25 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.1 1.2 1.7 0.6 1.3 0.2 9.2 2013-14 GOS 78 28 39.9 34.7 71.8 0.9 3.1 4.0 1.5 2.0 0.8 1.1 0.3 9.5 2014-15 GOS 82 28 48.2 40.5 72.0 1.4 4.1 5.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.2 10.1 2015-16 GOS 66 31 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 4.9 1.8 2.1 0.6 0.9 0.2 11.7 2016-17 DAL 79 36 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5.0 1.5 1.6 0.8 1.3 0.2 19.2 2017-18 DAL 77 34 44.5 35.7 82.7 1.0 5.1 6.1 2.0 1.2 0.6 1.5 0.2 18.9 2018-19 * All Teams 77 33 42.0 39.5 82.4 0.7 4.0 4.7 1.5 1.6 0.7 1.3 0.2 16.4 2018-19 * DAL 49 32 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.6 0.7 1.4 0.2 17.7 2018-19 * SAC 28 34 45.5 40.8 80.0 0.8 4.8 5.5 1.9 1.5 0.6 1.1 0.1 14.3 2019-20 SAC 72 35 46.0 38.1 80.1 1.1 3.9 4.9 2.2 1.3 0.6 1.2 0.2 14.5 2020-21 SAC 58 36 49.7 39.1 83.0 1.1 5.5 6.6 3.5 1.3 0.7 1.6 0.2 16.1 2021-22 SAC 77 34 46.9 39.4 82.6 1.1 4.6 5.6 2.4 1.2 0.7 1.5 0.2 16.4 2022-23 SAC 82 33 47.3 37.4 84.7 1.1 3.4 4.5 1.6 1.3 0.7 1.1 0.1 15.0 2023-24 SAC 74 29 48.3 39.9 80.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.2 0.6 0.7 0.2 12.5 Total 903 32 45.7 38.1 81.0 1.0 3.9 4.9 1.8 1.5 0.7 1.2 0.2 14.1

