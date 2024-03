Saison terminée pour Kevin Huerter, grosse inquiétude pour Malik Monk

Sale nouvelle à Sacramento, puisque ESPN nous apprend l’opération à venir de Kevin Huerter à l’épaule gauche, afin de réparer sa déchirure du labrum contractée la semaine dernière à Memphis (en plus d’une luxation). Par conséquent, il est d’ores et déjà forfait jusqu’à la fin de cette saison et il devrait être rétabli pour le lancement de la prochaine.

Tout sauf idéal pour les Kings, qui perdent là leur arrière titulaire (10.2 points à 36% à 3-points), moins efficace et productif que la saison dernière, mais toujours important pour l’équilibre offensif de Mike Brown avec sa qualité de shoot et de déplacement.

Une IRM pour Malik Monk

En l’absence de Kevin Huerter, c’est Keon Ellis qui est devenu le nouveau poste 2 de Sacramento aux côtés de De’Aaron Fox. Un Ellis qui devrait être encore davantage mis à contribution, car la franchise californienne a perdu cette nuit Malik Monk, victime d’une grosse entorse au genou. Le favori au titre de Sixième homme de l’année doit passer une IRM pour connaître la gravité de son entorse, mais son staff médical est plutôt pessimiste…

Pour l’heure, les Kings se classent 8e de la conférence Ouest avec 42 victoires et 31 défaites. Mais le Top 6 s’éloigne, puisque les Mavericks, justement vainqueurs chez eux dans la nuit, ont désormais deux victoires d’avance au classement.

Kevin Huerter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 75 27 41.9 38.5 73.2 0.8 2.5 3.3 2.9 2.1 0.9 1.5 0.3 9.7 2019-20 ATL 56 31 41.3 38.0 82.8 0.6 3.5 4.1 3.8 2.5 0.9 1.6 0.5 12.2 2020-21 ATL 69 31 43.2 36.3 78.1 0.6 2.8 3.4 3.5 2.4 1.2 1.1 0.3 11.9 2021-22 ATL 74 30 45.4 38.9 80.8 0.4 3.0 3.4 2.7 2.5 0.7 1.2 0.4 12.1 2022-23 SAC 75 29 48.5 40.2 72.5 0.6 2.8 3.4 3.0 2.4 1.1 1.3 0.3 15.2 2023-24 SAC 64 24 44.3 36.1 76.6 0.6 2.9 3.5 2.6 2.1 0.7 0.8 0.4 10.2 Total 413 29 44.4 38.2 76.6 0.6 2.9 3.5 3.1 2.3 0.9 1.3 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.