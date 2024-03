Et si Victor Wembanyama était déjà le meilleur défenseur de la NBA…

C’est fait, Victor Wembanyama a disputé 65 matches, et il sera donc éligible aux trophées de fin de saison. Celui de meilleur rookie ne devrait pas lui échapper. Le pivot français des Spurs est le numéro 1 des rookies aux points (21.0 pts/m), aux rebonds (10.5 rbds/m), aux interceptions (1.2 ct/m) et aux contres (3.4 cts/m). Il est d’ailleurs, et de loin, le meilleur contreur de la NBA, avec un contre de plus que son dauphin Brook Lopez (2.4 cts/m). Comme les votants ne tiennent pas forcément du bilan collectif, Wembanyama devrait logiquement devancer Chet Holmgren dans le scrutin de Rookie Of The Year.

Mais des voix commencent à s’élever pour que « Wemby » soit aussi considéré dans le vote pour le meilleur défenseur de l’année. Rudy Gobert en est le grand favori, mais Wembanyama impressionne de plus en plus en défense. Au-delà de ses contres, il fait partie des meilleurs intercepteurs, et les joueurs hésitent de plus en plus à s’approcher du cercle. L’autre soir, face aux Grizzlies, on a vu plusieurs joueurs stopper leur contre-attaque parce que le pivot des Spurs les attendait dans la raquette !

Tom Thibodeau impressionné

« Sa protection du cercle est l’une des choses les plus importantes » souligne Thibodeau, qui l’a croisé vendredi soir. « Il faut savoir où il se trouve à tout moment – son envergure, son timing, sa capacité à couvrir beaucoup de terrain rapidement. Et avec le temps, il va devenir de plus en plus fort. Ce qu’il fait ne s’apprend pas, c’est de l’instinct. »

Jamais un rookie n’a été élu meilleur défenseur de l’année, et le Français évolue dans une formation mal classée. Par ailleurs, il a pris quelques gros cartons cette saison : 70 points face à Joel Embiid ; 45 points par Alperen Sengun. Au-delà de récompenser très souvent un intérieur, le trophée de Defensive Player Of The Year désigne habituellement un élément de l’une des meilleures défenses de la NBA. Ce fut le cas avec Marc Gasol, Jaren Jackson Jr, Ben Wallace ou encore Dikembe Mutombo et Dwight Howard.

« Il suffit de regarder les matches pour voir à quel point (Wembanyama) influence le jeu en défense », estime Tre Jones. « C’est compliqué à cause de notre bilan, mais je pense que la plupart des gens savent qu’il est déjà le meilleur défenseur de la ligue. Il est déjà en tête de la ligue pour les contres ; il est en tête pour les contres et les interceptions combinés. Il en a déjà plus que les précédents vainqueurs du trophée de défenseur de l’année. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit récompensé. »

Un défenseur en progression

Tre Jones a raison, Wembanyama est le numéro 1 de la NBA aux « stocks » (contres + interceptions) avec 304, soit 223 contres + 81 interceptions. La saison passée, Jaren Jackson Jr. en avait cumulé 254. Trois fois récompensé, Gobert a un record à 263, et ça date de 2017. Par ailleurs, « Wemby » est en progression. Avant le All-Star Game, il tournait à 3.2 contres et 1.1 interception par match. Depuis la coupure en février, il est passé à 4.2 contres et 1.6 interception de moyenne.

Cela n’aura pas forcément d’influence sur les votes cette saison, mais on ne serait pas étonné que « Wemby » récolte des voix, et apparaisse dans les meilleurs cinq défensifs.

« Pourquoi pas » répond Jason Kidd, quand The Athletic lui demande si Wembanyama est le meilleur défenseur de la saison. « Vu ce qu’il réalise en défense, pourquoi ne devrait-il pas être considéré ? »

La réponse dans quelques semaines, au coeur des playoffs, lorsque sera dévoilé le nom du successeur de Jaren Jackson Jr. On voit mal comment le trophée pourrait échapper à un Français. D’ailleurs, les deux devraient jouer ensemble cet été aux Jeux olympiques, et ça promet. Dès le mois de novembre, Rudy Gobert nous avait expliqué que son compatriote serait un très bon défenseur.

« Il n’est pas trop naïf. Il comprend la dissuasion qu’il peut avoir… D’habitude, les rookies font beaucoup plus d’erreurs, le jeu va encore un peu trop vite pour eux. Et ce n’est pas le cas avec lui et ça prouve toute son intelligence, malgré son jeune âge ». A l’époque, le rookie des Spurs n’avait qu’une dizaine de matches dans les jambes.