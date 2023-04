All-Star pour la première fois de sa carrière en février dernier, Jaren Jackson Jr a franchi un énorme cap cette saison. Dans la discussion pour remporter le trophée de meilleur défenseur de l’année, l’ailier-fort des Grizzlies prouve depuis un mois qu’il peut être aussi un redoutable attaquant, avec plusieurs sorties à 30 points et plus.

Meilleur contreur de la ligue avec 3 contres en moyenne par match, Jackson Jr transforme le jeu de son équipe. Preuve de son impact en défense, la différence entre les Grizzlies sans lui, et avec lui. Avant qu’il ne débute la saison, les Grizzlies possédaient la 20e défense de la ligue en termes d’efficacité. Après ses débuts, et alors que la saison régulière touche à sa fin, Memphis a grimpé à la 3e place devancée uniquement par les Cavaliers et les Celtics.

Il contre un tir sur dix !

Pour en revenir aux contres, JJJ contre en moyenne 9.7% des tentatives adverses, ce qui est la 6e meilleure marque de l’histoire depuis que les contres sont devenus une statistique officielle en 1973/1974. Il signe également une interception par match. Depuis la création du prix de « Defensive Player of The Year », seuls trois autres joueurs peuvent se vanter d’avoir réalisé une saison avec en moyenne au moins 3 contres et 1 interception par match, tout en plaçant leur équipe dans le top 5 des meilleures défenses de la ligue : Ben Wallace, Hakeem Olajuwon et David Robinson ! Ils avaient tous remporté le trophée de meilleur défenseur de l’année.

Si d’autres joueurs comme Brook Lopez, Bam Adebayo ou encore Evan Mobley sont dans la discussion, Jaren Jackson Jr. estime qu’il mérite ce trophée.

« Je pense vraiment que je suis le meilleur défenseur de l’année. Je pense que j’ai créé quelque chose de singulier et je veux vraiment ce trophée » affirme Jaren Jackson Jr, tandis que son coach rappelle que son ailier-fort « est bon des deux côtés du terrain » et que « c’est phénoménal ce qu’il fait offensivement pour améliorer son CV de meilleur défenseur de l’année »

Un potentiel offensif à développer

Déjà considéré comme un défenseur d’élite, Jackson Jr. a donc franchi un palier en attaque avec 18.6 points par match, ce qui représente sa meilleure marque en carrière. Lorsqu’il dépasse les 20 points, les Grizzlies présentent un bilan de 17 victoires pour seulement 6 défaites, soit 74% de victoires. C’est pendant la suspension de Ja Morant que JJJ a vraiment haussé son niveau en attaque avec 22.7 points/m à plus de 50% aux tirs. Et après le retour de Morant, il a donc maintenu ce cap avec plusieurs matches à 30 points et plus.

« J’ai vraiment le potentiel pour être bon offensivement » avait expliqué Jaren Jackson Jr après avoir marqué 37 points lors d’une victoire le 22 mars contre les Rockets. « Je pense qu’en développant mon potentiel, je peux devenir un bon attaquant. Le potentiel est grand, il faut juste y arriver. Potentiellement, j’y arriverai ».

À Memphis, les capacités offensives de Jaren Jackson Jr. ne passent pas inaperçues, et elles sont essentielles dans la bonne tenue de l’équipe. Mobile et doté d’une grande envergure, il prend beaucoup plus de tirs à l’intérieur, en jouant notamment sur les mismatches. Et comme, il possède un tir extérieur très correct, il peut briller sur le « pick-and-pop » et sanctionner de loin. Et quand il est au large, cela libère des espaces pour Ja Morant et ses coéquipiers attirés par le cercle.

Maintenant, il lui faudra confirmer, et Dillon Brooks est là pour le motiver, mais aussi le mettre en garde : « Je lui dis depuis la bulle qu’il peut devenir l’un des meilleurs joueurs de toute la NBA s’il prend son métier au sérieux et s’il a plus d’envie en lui. Il y a des matchs où il prend le dessus, mais il doit être plus exigeant avec le ballon ».

Jaren Jackson, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 29 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 24 42.4 28.3 83.3 1.6 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 MEM 63 28 50.6 35.5 78.8 1.7 5.1 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 Total 267 27 46.6 35.2 79.0 1.4 4.1 5.5 1.1 3.7 0.9 1.7 2.1 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.