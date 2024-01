Le sursaut d’orgueil des Warriors

Et si finalement les Warriors 2024 étaient l’antithèse des Warriors 2023 ? Dominateurs au Chase Center la saison passée, les coéquipiers de Stephen Curry éprouvent beaucoup de difficultés cette saison devant leur public. A l’inverse, ils sont bien mieux à l’extérieur, et ils l’ont prouvé en s’imposant cette nuit 140-131 à Chicago.

Pourtant, ils n’étaient pas au mieux après deux revers humiliants face aux Raptors et aux Pelicans, au point d’être sifflés par leurs fans. Auxquels il faut ajouter le forfait de Moses Moody pour ce « road trip » ! On était d’autant plus inquiet que les Bulls menaient de 13 points à la pause, avec une défense des Warriors toujours aussi poreuse.

Perdre, mais dignement

Et puis, les « Splash Brothers » vont retrouver leur patte, et tout particulièrement Klay Thompson, et c’est tout Golden State qui retrouve de la vie avec un 3e quart-temps quasi parfait pour renouer avec la victoire.

« C’est une chose de perdre, et c’en est une autre d’être humilié » rappelle Kevon Looney. « Lors des deux derniers matchs, on avait le sentiment d’avoir été humiliés. On ne se donnait pas à fond, et on ne jouait pas selon nos standards. Quand on est humilié comme ça, il faut répondre, et on l’a fait ce soir. On en avait besoin pour l’équipe, notre mental et notre moral ».

Pour Steve Kerr, les Warriors restaient sur leur pire période de la saison, et le coach inclut la victoire compliquée face aux Pistons.

« Nous nous sommes égarés émotionnellement et mentalement lors des deux derniers matches », estime Kerr. « Nos supporters l’ont senti. Nous avons été hués pour la première fois depuis que je suis ici, en 10 ans, et les deux soirs nous l’avons mérité parce que notre énergie et notre esprit de compétition n’étaient pas là. Et nous l’avons retrouvé ce soir ».

Un record de franchise égalé

Il y a des chiffres qui ne trompent pas comment les 39 passes décisives, les 56 points encaissés après la pause et surtout les 5 balles perdues seulement. C’est un record de franchise égalé !

« Il s’agit d’abord de savoir comment nous nous sentons dans le vestiaire et à quel point nous sommes déçus par nos performances », conclut Curry. « La déception vient du fait que l’on sait que l’on peut mieux jouer. Cela ne veut pas dire que l’on va gagner tous les matches, mais on veut juste mieux jouer et je pense que c’est ce que nous avons fait ce soir. Maintenant, nous devons recommencer. »

Et ce sera compliqué de recommencer puisque les Warriors se déplacent ce soir à Milwaukee…