Malgré 30 points de Jordan Poole, les Wizards n’ont pas tenu le choc face au Magic, emmené par Franz Wagner (28 points, 9 passes, 8 rebonds), Paolo Banchero (24 points, 8 passes) et le record du rookie Anthony Black (23 points, 4 interceptions). Bilal Coulibaly compile lui 4 points (1/1), 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres.

Pas de Zach LaVine, et pas de Nikola Vucevic non plus pour les Bulls ? Pas de problème ! Andre Drummond (24 points, 25 rebonds) assure parfaitement l’intérim sous le cercle alors que DeMar DeRozan gère le « money-time ».

Abandonnés par leurs shooteurs (3/19 derrière la ligne à 3-points pour le trio Murray/Huerter/Monk), les Kings ont explosé face aux jeunes et fougueux Blazers. En sortie de banc, Scoot Henderson (17 points, 11 passes décisives) et Duop Reath (25 points, 9 rebonds) ont fait très mal à la troupe de Mike Brown…

Privés de Kawhi Leonard pour le troisième match consécutif, les Clippers se sont fait peur à domicile face aux Hornets. Alors que Charlotte, pourtant privé de LaMelo Ball, Brandon Miller et Mark Williams, avait pris l’avantage dans le quatrième quart-temps, James Harden (29 points, 8 passes) et Paul George (25 points) ont serré les rangs au bon moment pour reprendre le contrôle de la partie et éviter une troisième défaite consécutive embarrassante.

Washington – Orlando : 119-127

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 112 BRO 118 WAS 119 ORL 127 CHI 118 ATL 113 HOU 117 IND 123 NOR 115 MEM 116 OKC 129 MIN 106 SAS 118 UTH 130 POR 130 SAC 113 LAC 113 CHA 104

Chicago – Atlanta : 118-113

Portland – Sacramento : 130-113

LA Clippers – Charlotte : 113-104

