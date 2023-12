Tyrese Haliburton a le dernier mot face aux Rockets

Les Pacers retrouvent le sourire. Au cœur d’une séquence difficile, avec six défaites sur leurs sept dernières sorties, les joueurs de l’Indiana ont retrouvé des couleurs en s’imposant sur le parquet d’une équipe au bilan similaire, les Rockets (117-123). Il a fallu attendre un gros tir de Tyrese Haliburton dans les derniers instants pour décider du sort d’une rencontre très disputée.

À égalité après 12 minutes (33-33), les deux équipes ont continué à se suivre au score jusqu’à la pause (67-64). Mais le tempo imposé par le maître à jouer des Pacers dans le troisième quart-temps, largement dominé par son équipe (23-37), a permis à Indiana de s’échapper (90-101).

Fred VanVleet et surtout Alperen Sengun, auteur d’un très gros double-double (30 points et 16 rebonds), ont alors sonné la révolte. Sur un « floater » aventureux en transition du meneur des Rockets, les Texans repassaient même devant à deux minutes de la fin.

Très brièvement, car après deux lancers-francs de Myles Turner, Tyrese Haliburton va délivrer son équipe derrière l’arc, grâce à un écran de son pivot pour se libérer, puis trouver Andrew Nembhard pour une finition près du cercle. En tentative de réponse, Tari Eason et Alperen Sengun gâchaient de nouvelles munitions sous le cercle et Indiana finissait par s’imposer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les grands écarts à 3-points et dans la raquette. Indiana a maintenu son attaque à flot grâce à une belle adresse à 3-points (44%) et 19 paniers primés inscrits. Là où les Rockets, à l’instar de Fred VanVleet ou Jabari Smith Jr. (1/12 à eux deux…), ont eux souffert avec seulement 5 paniers convertis. Comment rester autant au contact alors ? En écrasant l’adversaire dans la peinture. Les Rockets ont en effet marqué 30 points de plus que les Pacers à l’intérieur (74-44). Alperen Sengun, qui n’a pas marqué en périphérie, y est bien sûr pour quelque chose.

– L’art de répartir les points. Si Tyrese Haliburton a terminé meilleur marqueur de son équipe et de loin, il faut noter que tous les joueurs rentrés en jeu côté Pacers ont marqué 7 points ou plus. Tous les joueurs du cinq ont fini avec 10 points ou plus, tout comme trois autres joueurs venus du banc.

– Pas de négatif pour les Pacers. Dans le positif depuis le début de la saison, les joueurs de Rick Carlisle ont flirté avec le bilan négatif du fait de leur mauvaise dynamique actuelle. Arrivés à Houston avec un bilan équilibré, les Pacers en repartent finalement avec un succès qui les fait rebasculer au-delà des 50%. « Quand on arrive à 50%, on ressent un peu plus de pression parce que personne ne veut être en dessous des 50%. On avait le sentiment que ce match était en quelque sorte une victoire obligatoire pour nous », témoigne ainsi Tyrese Haliburton.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.