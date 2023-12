Steve Kerr sanctionne enfin ses cadres

Après avoir été très patient depuis le début de saison, Steve Kerr a sévi ! Clairement, personne ne s’attendait à ce qu’il laisse sur le banc Kevon Looney et Andrew Wiggins pour attaquer la deuxième mi-temps face aux Suns. Le coach des Warriors leur a préféré le rookie Brandin Podziemski et Jonathan Kuminga. Un message fort, qu’il a justifié en conférence de presse.

« Ce soir, je devais faire jouer les gars qui jouaient le mieux. J’ai été très patient et j’ai essayé d’organiser tout le monde par petits groupes et de donner aux gars de la liberté et de l’espace… Mais ce soir, je n’ai pas eu l’impression qu’il fallait faire preuve de beaucoup de patience. Nous avions besoin d’agir vite et c’est pourquoi nous avons fait ces changements » explique ainsi le technicien.

« Je méritais de rester sur le banc. J’ai joué comme une merde »

C’est un cinq composé de Klay Thompson, Chris Paul, Brandin Podziemski, Jonathan Kuminga et Dario Saric qui avaient permis de prendre 13 points d’avance dans le deuxième quart-temps. Une avance qui avait fondu avant la pause après le retour en jeu de Stephen Curry, Andrew Wiggins et Draymond Green. Voilà pourquoi Steve Kerr avait décidé de modifier son cinq.

Autre décision forte : laisser Klay Thompson sur le banc en fin de match. Sur le coup, le « Splash Brother » s’est agacé, au point de balancer des serviettes lors d’un temps-mort. Mais il comprend la décision de son coach.

Quatre victoires en quinze matches…

« Je méritais de rester sur le banc. J’ai joué comme une merde » a-t-il reconnu en conférence de presse. « Évidemment, c’est frustrant. Vous pensiez que j’allais prendre du bon temps ? Je suis un foutu compétiteur ! Je suis l’un des plus gros compétiteurs à avoir enfilé ce maillot. Et je le dis en toute confiance. Mais ce soir, ce n’était pas le cas, et je méritais d’être sur le banc. »

Est-ce que ces décisions seront sans lendemain ? La probable suspension de Draymond Green va obliger Steve Kerr à modifier son cinq de départ. Va-t-il se contenter d’insérer Jonathan Kuminga ou Dario Saric au poste 4, ou va-t-il en profiter pour sortir Andrew Wiggins ou Klay Thompson, qui ne sont toujours pas entrés dans leur saison ? Ou Kevon Looney, qui ne pèse pas ?

Réponse jeudi avec le déplacement compliqué chez des Clippers, qui restent sur cinq victoires de suite. L’heure est grave pour Golden State, qui n’a remporté que quatre de ses quinze derniers matches.