Les Warriors s’enfoncent encore un peu plus à Phoenix

Il faut attendre le début du deuxième quart temps et un 15-2 des Warriors, mené par Chris Paul (15 points, 11 passes), Jonathan Kuminga (16 points) et Brandin Podziemski, pour voir le match monter en intensité (40-27).

En l’absence de Kevin Durant et malgré le retour de Bradley Beal, ce sont les seconds couteaux des Suns qui les remettent à l’endroit. Face à une défense de Golden State focalisée sur Devin Booker, Chimezie Metu (14 points), Josh Okogie et Jusuf Nurkic (17 points, 13 rebonds, 6 passes) gardent Phoenix en embuscade (56-53).

Alors que Stephen Curry (24 points) est le seul titulaire des Warriors à être performant, Steve Kerr préfère débuter la deuxième mi-temps avec Jonathan Kuminga et Brandon Podziemski à la place d’Andrew Wiggins et Kevon Looney. C’est toutefois Draymond Green qui se fait remarquer. L’intérieur se fait logiquement expulser après avoir frappé Jusuf Nurkic au visage ! Dix points de Brandin Podziemski (20 points, 11 rebonds, 5 passes) gardent cependant les Warriors devant au score mais deux 2+1 de Jordan Goodwin et de Bradley Beal en 50 secondes donnent l’avantage à Phoenix (88-87).

Les Suns enfoncent alors le clou. Après deux tirs forcés à 3-points de Stephen Curry, Devin Booker répond en marquant deux tirs de loin. La star des Suns lance alors un 12-0 qui met les Warriors K.O. (109-96) ! Les pertes de balle de Phoenix permettent toutefois aux Warriors d’y croire encore, alors que Brandin Podziemski et Jonathan Kuminga donneront une dernière chance à leur équipe, mais Stephen Curry rate le tir à 3-points de l’égalisation et Golden State s’enfonce au classement et dans la crise.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Steve Kerr perd patience avec ses titulaires. À la mi-temps, Stephen Curry comptait 16 points à 5/9 aux tirs. Le reste des titulaires n’avait marqué que 10 points à 3/17 aux tirs, dont 3/15 pour le duo Andrew Wiggins – Klay Thompson. Pire, leurs erreurs défensives ont permis aux Suns de revenir de -13 à -3. Steve Kerr, qui prône la patience depuis le début de saison avec son cinq de départ, en avait assez vu cette nuit. Il a démarré la deuxième mi-temps avec Andrew Wiggins et Kevon Looney sur le banc, leur préférant Jonathan Kuminga et Brandin Podziemski. À voir si l’entraineur des Warriors confirmera ce choix en débutant le prochain match face aux Clippers avec un nouveau cinq…

– Draymond Green, incorrigible. Cette nuit, Draymond Green a écopé de sa troisième expulsion de la saison, en seulement quinze matchs joués. Défendu par Jusuf Nurkic poste bas, il n’a pas apprécié les mains légèrement baladeuses de son adversaire direct et a carrément décidé de le lui faire savoir en lui collant une droite en plein visage ! Comme face à Rudy Gobert et aux Wolves, la décision du corps arbitral est d’une logique implacable. Déjà suspendu pour cinq matchs après sa tentative d’étranglement du pivot de l’équipe de France, Draymond Green devrait surement écoper d’une autre suspension.

– Toujours pas de « Big Three » pour Phoenix. Alors que le retour de Bradley Beal devait nous offrir le début du « Big Three » des Suns, c’est Kevin Durant qui a rejoint l’infirmerie de Phoenix avant le match. Si Bradley Beal (16 points) a été discret et en manque de rythme, Devin Booker a encore été décisif. Il a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 32 points, tout en manipulant la défense de Golden State pour mettre ses coéquipiers en valeur. Cinq autres Suns ont fini à dix points ou plus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.